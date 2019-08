Overwatch potrebbe presto arrivare anche su Nintendo Switch

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 30 agosto 2019) I rumor di una possibile versionedistanno circolando da qualche tempo ormai, e nella giornata di oggi ne sono usciti di nuovi chero far pensare che il tutto sia destinato ad avverarsi.Secondo quanto emerso da un leak,sarà disponibile sua partire dal 18 ottobre, tuttavia dato che questo porting non è ancora stato confermato, vi invitiamo a prendere con le pinze le informazioni riportate in questa news. Negli ultimi giorni sono stati molti gli indizi che farebbero pensare ad un porting su, ad esempio la speciale custodia per la consolededicata ad, inoltre lo stesso Jeffrey Kaplan (Blizzard) ha dichiarato:"Portaresuè una vera sfida, tuttavia siamo sempre molto aperti verso la possibilità di esplorare nuove piattaforme."Leggi altro...

