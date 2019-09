Bologna-SPAL probabili formazioni | Palacio e Orsolini dal 1′ | Petagna con Floccari

Soriano-gol al 93esimo - il Bologna di Mihajlovic batte 1-0 la Spal : Un colpo di testa, un lampo di gioia nel recupero e il Bologna conquista la prima vittoria in campionato. Allo Stadio Dall'Ara i padroni

Video/ Bologna SPAL - 1-0 - : gol e highlights - decide Soriano in extremis - Serie A - : Video Bologna Spal, 1-0,: gol e highlights dell'anticipo della 2giornata di Serie A, decide Soriano in extremis dando una gioia a Mihajlovic.

Bologna-Spal - il vice di Mihajlovic : “vittoria dedicata al mister” : “Volevamo dedicare al nostro mister questa bella soddisfazione, oggi non potevamo sbagliare, davanti a un pubblico cosi’ numeroso”. Sono le dichiarazioni di Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic, dopo la vittoria del Bologna contro la Spal grazie alla rete siglata nel finale dal centrocampista Soriano: “Abbiamo ritrovato i ritmi e l’intensita’ del Bologna della scorsa stagione, approcciando la gara ...

Spal - Semplici : “il Bologna ha avuto più occasioni di noi” : Sconfitta per la Spal nella gara di campionato contro il Bologna, ecco le dichiarazioni di Semplici in conferenza stampa: “il Bologna ha avuto più occasioni di noi, ma comunque anche noi abbiamo creato qualcosa. Sicuramente loro hanno meritato più di noi. Abbiamo fatto bene alcune cose, abbiamo subito il loro valore ma tutto ciò fa parte della crescita di una squadra. Stiamo cercando di trovare un nuovo equilibrio, secondo me stasera ...

Soriano fa esplodere il Dall’Ara - prima vittoria del Bologna di Mihajlovic : Spal beffata in pieno recupero [FOTO] : E’ andato in scena il primo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Spal che non hanno dato vita ad una partita spettacolare ma comunque di grande intensità. L’uomo del match è stato sicuramente il portiere Berisha, l’estremo difensore della Spal è stato protagonista di veri e propri miracoli che hanno salvato gli ospiti fino al 94′ poi la rete di Soriano che ha ...

Bologna-Spal 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : non basta Berisha [FOTO] : Bologna-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Spal, partita sentitissima tra le tifoserie ed importane anche per la zona salvezza. Il match nel complesso ha regalare poche emozioni, la posta era già alta, nel complesso meglio la squadra di Sinisa Mihajlovic che è riuscita a sfondare solo nei minuti finali, tante occasioni ...

Anticipo serie A - Bologna-Spal 1-0 : 22.42 Arriva all'ultimo respiro la vittoria del Bologna sulla Spal nell'Anticipo del secondo turno. I felsinei premono tutta la gara ma passano solo al 93'. Vicari respinge sulla linea di colpo di testa di Destro. I rossoblù (con Mihajlovic ancora in panchina,applauditissimo) insistono con Tomiyasu, Orsolini (e qui comincia il superlavoro di Berisha) e Soriano (che al 67' centra la traversa da due passi).Orsolini impegna Berisha, poi il ...

Bologna-Spal - accoglienza da brividi per l’allenatore Sinisa Mihajlovic [FOTO e VIDEO] : Si sta giocando il primo march valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Bologna e Spal, la squadra di Sinisa Mihajlovic è reduce dal pareggio sul campo del Verona, per gli uomini di Semplici sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Atalanta. Si tratta di una partita già importante per la classifica di entrambe e per la zona salvezza, brividi all’ingresso delle squadre in campo. Presente ancora una ...

Bologna-Spal - le formazioni ufficiali : subito in campo Medel : Bologna-Spal, formazioni ufficiali – Un’ora circa al fischio d’inizio della sfida tra rossoblu e biancazzurri. Prima di Mihajlovic in campo davanti al proprio pubblico dopo aver terminato il ciclo di cure per la leucemia. Il Bologna cerca la vittoria in seguito al pari di Verona al debutto. Di fronte una Spal arrabbiata per aver perso in maniera rocambolesca all’esordio in casa contro l’Atalanta: dopo un ...

Bologna-SPAL probabili formazioni : Palacio e Orsolini dal 1' - Petagna con Floccari : BOLOGNA SPAL probabili formazioni- Tutto pronto per la 2^ giornata di campionato. 2° turno al via con la sfida tra Bologna e SPAL. Padroni di casa con Mihajlovic in panchina. Il “guerriero” serbo guiderà i rossoblù in prima persona dopo aver terminato la prima fase di cure. Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1. […] L'articolo Bologna-SPAL probabili formazioni: Palacio e Orsolini dal 1′, Petagna con Floccari proviene da ...

