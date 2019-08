Autostrade | Toninelli | ‘bene Di Maio su concessioni | nostra identità non si baratta’

Autostrade contro Toninelli per il no alla Gronda : "Così si perdono 6-10 anni" : È ancora scontro fra Autostrade per l’Italia e Danilo Toninelli. Stavolta la polemica fra l’azienda del gruppo Atlantia e il ministro delle Infrastrutture riguarda la Gronda di Genova, all’indomani della pubblicazione dell’analisi costi-benefici secondo cui bisogna individuare altre opzioni per l’infrastruttura.Secondo Autostrade “qualunque tipo di modifica del progetto farebbe ripartire da zero ...

Matteo Salvini spodesta Danilo Toninelli : "Ridurrò i pedaggi sulle Autostrade" : "Ci sarà una riduzione pedaggi su diverse tratte". Matteo Salvini in una diretta Facebook "spodesta" il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e annuncia un taglio dei pedaggi in autostrada "come la Asti-Cuneo e la Catania-Ragusa". Insomma, continua il ministro dell'Interno, "da Nord a Sud s

Tav e Autostrade - Urso (FdI) e Ferro (FI) contro Toninelli : “Torni a fare l’assicuratore”. “Vi piacerebbe” : Durante il Question Time in Senato, le risposte del ministro ai Trasporti, Danilo Toninelli, su Tav e la revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia poste da Adolfo Urso di Fratelli d’Italia e Massimo Ferro di Forza Italia provocano reazioni stizzite degli interroganti. “Il suo è il Ministero contro le infrastrutture. Lo lasci”. “Vi piacerebbe” si lascia sfuggire Toninelli, che aveva appena terminato ...

Autostrade - Toninelli : “Se Lega non si aggiunge ad avvocati dei Benetton - pronto a firma per la revoca concessioni” : “La procedura di caducazione (del contratto, ndr) è una scelta evidentemente politica. Oggi abbiamo un dossier che ci dice che tecnicamente e giuridicamente ci sono tutte le condizione per revocare la concessione” ad Aspi, Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, la holding della famiglia Benetton. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a margine di un convegno presso il dicastero, ...

Toninelli : revoca totale della concessione ad Autostrade : Toninelli: revoca totale della concessione ad autostrade. Abbiamo fatto in 10 mesi l'attività più approfondita che si potesse fare rispettando tutti