Uomini e donne | oggi 29 agosto al via la prima registrazione | atteso il nome del tronista

Scandalo a Uomini e Donne : Ex Dama Smaschera Gemma Galgani e Maria De Filippi! : Brutto periodo per il programma Uomini e Donne. Un’ex Dama del Trono Over, lancia pesantissime accuse su Gemma Galgani e su Maria De Filippi! Ecco cosa sta accedendo! Ex Dama di Uomini e Donne lancia la bomba su Gemma Galgani e Maria De Filippi! Non si placano ancora le chiacchiere che girano intorno al programma Uomini e Donne. Non ci riferiamo solo alla patata bollente lanciata da Teresa Cilia e Mario Serpa contro Raffaella Mennoia, ma ...

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro : "Raffaella Mennoia mi ha sempre lasciato fare ciò che volevo" : Mariano Catanzaro, intervistato dal settimanale 'Novella 2000', in edicola questa settimana, è intervenuto nella lite social tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti di 'Uomini e Donne' come Mario Serpa e Teresa Cilia. L'ex corteggiatore e tronista del programma di Maria De Filippi ha difeso, a spada tratta, il lavoro della redazione: Raffaella mi ha sempre lasciato fare ciò che volevo. Chi ha seguito format sa che ho realizzato le cose ...

Gianni Sperti e il ritorno a Uomini e Donne : “Io mi preparo così” : Gianni Sperti si prepara a tornare a Uomini e Donne. L’opinionista lancia una simpatica frecciatina a Tina Cipollari Le vacanze sono finite e tutti si preparano al grande ritorno. C’è chi dovrà tornare a scuola, chi a lavoro e chi…deve tornare nello studio di Uomini e Donne come Gianni Sperti e Tina Cipollari! Dunque anche […] L'articolo Gianni Sperti e il ritorno a Uomini e Donne: “Io mi preparo così” ...

Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne! : Sara Tozzi è la nuova tronista della stagione Uomini e Donne 2019-2020. Scopriamo tutto sul suo passato, sulla vita privata e sul lavoro! Uomini e Donne: Sara Tozzi è la nuova tronista! Scopriamo di più sul suo conto! La redazione di Uomini e Donne ha presentato in queste ore, la nuova tronista. Lei è Sara Tozzi, ha 22 anni ed è di Modena. La giovane in questione lavora come barista, ma la stessa non è propriamente sconosciuta al mondo ...

Uomini e Donne - Sara Tozzi : "Non sono molto fortunata in amore - mi piacerebbe innamorarmi" (video) : La pagina ufficiale Instagram di 'Uomini e Donne' ha postato, nelle scorse ore, il video della seconda parte del provino della nuova tronista, Sara Tozzi. La 22 enne ha confessato, alla redazione, di essere alla ricerca dell'anima gemella e di essere pronta ad innamorarsi grazie al programma di Maria De Filippi: Uomini e Donne, Sara Tozzi è la seconda nuova tronista: è un'ex tentatrice di ...

Uomini e Donne gossip - Andrea Cerioli pentito dei suoi tatuaggi? La verità : Andrea Cerioli è pentito dei suoi tatuaggi? Ecco la verità, a parlarne è proprio lui Sono in tantissimi a nutrire una vera e propria passione per i tatuaggi e Andrea Cerioli sembra essere uno di loro. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha il corpo ricoperto e dunque i suoi tatuaggi di certo non […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli pentito dei suoi tatuaggi? La verità proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - Giulia Salemi scartata per il ruolo di tronista : "Serie di provini - poi Maria De Filippi..." : L'ex gieffina Giulia Salemi è di recente tornata single, dopo una breve, ma intensa, storia con Francesco Monte conosciuto nella casa del Grande Fratello. La bella 26enne, per metà italiana per l'altra persiana, ha quindi deciso di candidarsi come nuova tronista per la prossima stagione di Uomini e

Uomini e Donne - Teresa Cilia torna all'attacco : "Molti aspetti si chiariranno" : L'ex corteggiatrice torna a parlare dello scandalo che l'ha vista protagonista con Raffaella Mennoia.

Ansia da prestazione : di cosa hanno paura le donne e gli Uomini : L’Ansia da prestazione è una situazione che riguarda molte persone di ambo i sessi, coinvolgendo anche la sfera intima. A più di 50 anni dalla rivoluzione sessuale, che ha permesso soprattutto alle donne di iniziare a esprimere in maniera davvero libera i propri desideri e le esigenze tra le lenzuola, viviamo in un periodo che ci richiede performance stellari in diversi ambiti, dal lavoro alla vita personale. Questo clima di ricerca della ...

Gossip Uomini e Donne - Klaudia e Javier : flirt in corso? Il sospetto : Klaudia di Uomini e Donne dimentica Andrea con Javier Martinez? Klaudia Poznanska è stata una delle protagoniste più amata della scorsa edizione di Uomini e Donne. In quella circostanza ha corteggiato Andrea Zelletta, il quale però le ha preferito la sua rivale, Natalia Paragoni. Finita qua? Nemmeno per idea perchè in queste ultime ore la ragazza di origini polacche è tornata prepotentemente a far molto discutere sui social. Il motivo? Sotto a ...

Uomini e Donne - Klaudia Poznanska e Javier Martinez : movimenti sospetti sui social : Uomini e Donne incontra Temptation Island: Klaudia Poznanska e Javier Martinez fanno nascere sospetti Klaudia Poznanska e Javier Martinez potrebbero stupirci nelle prossime settimane. Di sicuro da oggi inizierete a seguirli con più attenzione sui social network! Lei è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne, arrivano sino alla scelta nel trono di Andrea Zelletta […] L'articolo Uomini e Donne, Klaudia Poznanska e Javier Martinez: ...

Teresa Cilia torna a parlare del caos a Uomini e Donne : 'Molti aspetti si chiariranno' : Continuano i rumors in merito a tutto quello che è accaduto nel corso di queste settimane a Uomini e Donne e alcune ore fa una delle protagoniste delle ultime polemiche è tornata a parlare della questione. Teresa Cilia, infatti, ha fatto una diretta su Instagram in cui ha chiarito alcuni aspetti della vicenda. Per tutti coloro i quali se la fossero persa, la ragazza ha deciso di pubblicare altre Instagram Stories nelle quali ha ribadito i ...