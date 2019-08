Tuchel | “Neymar domani non giocherà La sua situazione non è ancora risolta”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) Mundo Deportivo riporta le dichiarazioni del tecnico del Psg, Thomas, alla vigilia della partita contro il Metz. “Neymarnonperché la suanon è statarisolta, è la stessa di prima di Tolosa, nulla è cambiato”. L’allenatore ha aggiunto di essere molto sereno: “Sono calmo, il mondo del calcio è pazzo, non dobbiamo perdere la testa, mancanoquattro giorni alla chiusura del mercato, molti giocatori possono venire o tutto può rimanere uguale”. Sulla possibilità che Neymar resti anche la prossima settimana con il Psg,ha risposto: “È una questione di club, non decide solo l’allenatore, la mia opinione la sai già”. Al tecnico è stato chiesto anche se ha chiesto Dembélé: “Conosco bene Cono Ous”, ma non parlo di voci su giocatori di altre società. Non parlerò di Ousmane ...

