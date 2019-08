Salvini ha salutato il personale del Viminale | Non è un addio

Fonte : agi

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il nuovo esecutivo ancora non c'e' ma il ministro dell'Interno Matteoquesta mattina haildele i più stretti collaboratori dell'ufficio di gabinetto. Alla presenza dei vertici dell'Amministrazione,ha ringraziato tutti - viene riferito da fonti - per la collaborazione e l'alta professionalità "dimostrata in questi 14 mesi di lavoro" che hanno prodotto "grandi risultati" a differenza di altri dicasteri dove gli esponenti della Lega "continuavano a dirmi che tutto era ormai fermo". Poi ha confermato che quello di oggi "non è un", auspicando un rapido ritorno al governo "perché prima o poi potremo votare". Prima del ministro ha preso la parola il capo di gabinetto, prefetto Matteo Piantedosi. "Deluso da Mattarella" "La dignità vale mille ministeri", ha poi risposto il leader leghista, ai microfoni di In ...

