Governo | Conte accetta l’incarico | “Usciamo dall’incertezza politica” L’intervento

Conte accetta l’incarico : “Non sarà un Governo ‘contro’ ma ‘per’. Sarà nel segno della novità - come chiedono anche le forze politiche” : “Non Sarà un governo ‘contro‘ ma un governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un governo nel segno della novità è quello che richiedono anche le forze politiche”. Lo ha affermato il presidente incaricato Giuseppe Conte al termine dell’incontro con Mattarella L'articolo Conte accetta l’incarico: “Non Sarà un governo ‘contro’ ma ‘per’. Sarà nel segno della ...

Costretti a sperare nel Conte bis - il Governo nato nel peggior modo possibile : Clamorosi voltafaccia, trasformismo, veti, veline e spin a mezzo stampa, personalismi e colpi bassi, principi "assoluti e inderogabili" che cadevano dopo poche ore, compravendita di poltrone e incarichi, indiscrezioni e retroscena a dettare l'agenda: questa crisi di governo ha mostrato il peggio della politica italiana, a tutti i livelli. Sperando che si sia trattato solo di una parentesi e che questo governo faccia bene al Paese, malgrado ...

Governo : Speranza - ‘strada giusta - buon lavoro a Conte’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “Non sarà facile, ma é la strada giusta. buon lavoro al presidente incaricato Conte. Mettiamoci alle spalle la stagione dell’odio e delle divisioni. Costruiamo con coraggio la svolta che il Paese aspetta a partire dal lavoro e dalla lotta alle diseguaglianze. #Governodisvolta”. Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza. L'articolo Governo: Speranza, ...

Governo - Conte accetta l'incarico con riserva per formare un nuovo esecutivo PD-M5S : Dopo un veloce giro di consultazioni il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di dare l'incarico al premier uscente, Giuseppe Conte, per formare un nuovo Governo che cercherà una maggioranza in Parlamento tra i banchi del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. Conte ha accettato l'incarico con riserva chiedendo al Capo dello Stato alcuni giorni di tempo per sciogliere la riserva e presentare a Mattarella la lista dei ...

Giuseppe Conte premier bis : "Non sarà un Governo contro - ma...". Prima bomba su Salvini : "Accetto l'incarico con riserva". Giuseppe Conte esce dallo studio del Capo dello Stato Sergio Mattarella e annuncia quello che tutti già sapevano, come da prassi istituzionale. Poi però il premier-bis, che nei prossimi giorni si sottoporrà al rito delle consultazioni con Pd, M5s e gli altri gruppi

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico da Mattarella : «Non Governo contro ma di novità». Oggi consultazioni con i partiti : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico da Mattarella : «Non Governo contro ma di novità». Oggi consultazioni con i partiti : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Conte riceve l'incarico : «Governo sarà nel segno della novità - oggi le consultazioni con i partiti» : Il Presidente della Repubblica ha conferito a Conte l'incarico di formare il nuovo esecutivo. «Subito al lavoro - ha detto il premier incaricato - Avevo dei dubbi ma li ho superati. Non sarà un governo "contro" ma un governo all'insegna della novità»

Mattarella ha dato a Conte l’incarico di formare un nuovo Governo : Giuseppe Conte (foto: Simona Granati – Corbis/Getty Images) La crisi di governo sembra essersi risolta. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato a Giuseppe Conte l’incarico di formare un nuovo governo, il risultato dell’alleanza tra Movimento 5 stelle e Lega. Come di consueto, Conte ha accettato con riserva. “Dobbiamo adoperarci per trasformare questo momento di crisi in un’opportunità di rilancio”, ha ...

Conte : farò Governo nel segno novità : 11.07 "Ho ricevuto l'incarico,che ho accettato con riserva, di fare un governo", ha detto Conte dopo il colloquio al Colle. "Oggi stesso avvierò le consultazioni di tutti i gruppi politici per poi lavorare al programma con le forze politiche che hanno espresso il sostegno". Occorre "uscire al più presto dall'incertezza politica", "metterci subito al lavoro per definire una Manovra di crescita e sviluppo".L'Italia deve tornare a essere ...

Governo - Conte accetta l’incarico : “Usciamo dall’incertezza politica”. L’intervento integrale : “Il presidente della Repubblica, che ringrazio, mi ha conferito l’incarico di formare il Governo, che ho accettato con riserva; oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari”. Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l’incarico al Quirinale. “Non sarà un Governo ‘contro‘ ma un Governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un Governo nel segno della novità è quello ...

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico e accetta con riserva : «Non Governo contro ma di novità. Ho avuto dubbi - ma è il momento del coraggio» : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico e accetta con riserva : «Non Governo contro ma di novità. Ho avuto dubbi - ma è il momento del coraggio» : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Conte : "Non sarà Governo controUscire dall'incertezza politica" : "Preciso subito che il mio non sarà un governo 'contro' ma 'per': per il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese e rendere la nazione più competitiva, giusta, solidale, inclusiva". Lo ha detto, al Quirinale, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. Segui su affaritaliani.it