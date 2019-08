Formula 1 – Raikkonen infortunato | Kimi fa chiarezza… a modo suo | “non sono handicappato

Formula 1 - mistero Raikkonen a Spa : il pilota finlandese potrebbe saltare il Gran Premio del Belgio : L’Alfa Romeo Racing ha richiesto la presenza di Ericsson in Belgio perché non è certo che Raikkonen possa affrontare il week-end di Spa Il week-end che conduce al Gran Premio del Belgio comincia subito con un mistero che riguarda Kimi Raikkonen, il quale potrebbe non prendere parte alle qualifiche e alla gara in programma sabato e domenica. photo4/Lapresse L’Alfa Romeo Racing ha convocato d’urgenza Marcus Ericsson, terzo ...

Formula 1 – Chi fa da sè fa per tre - Raikkonen campione di… bricolage : Kimi si costruisce da solo i sedili! : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha raccontato di esser solito costruirsi da sè il sedile per la propria monoposto Quando c’è da agire, Kimi Raikkonen non si tira mai indietro. Il pilota finlandese infatti ama risolvere da solo i problemi, anche quando si tratta di riparare qualcosa a casa o in ‘ufficio’. photo4/Lapresse Piccoli lavoretti domestici oppure riparazioni meccaniche a moto o auto, niente scoraggia il ...

Formula 1 – Giovinazzi svela il suo rapporto con Kimi Raikkonen : “aspetti positivi e negativi - ecco quali” : Antonio Giovinazzi ed il rapporto col suo compagno di squadra: le parole del pugliese dell’Alfa Romeo su Kimi Raikkonen La Formula 1 è in vacanza: i piloti si stanno godendo la pausa estiva in attesa di tornare in pista per la seconda metà della stagione 2019. Intanto i campioni delle quattro ruote riescono a tenere impegnati i loro fan con aggiornamenti costanti sui social e dichiarazioni davvero ...

Formula 1 – La vita spericolata di Kimi Raikkonen : “16 giorni ubriaco tra Bahrain e Barcellona! E quando fumavo alla Lotus…” : Sedici giorni da ubriaco nel 2013 tra Bahrain e Barcellona e quelle sigarette durante il periodo in Lotus: Kimi Raikkonen e la sua ‘vita spericolata’ raccontata nella propria autobiografia Kimi Raikkonen è un gran personaggio. Nonostante non sia molto incline alle ‘relazioni umane’, l’ex ferrarista è molto amato dai fan, anche a causa del suo carattere che gli è valso il soprannome di ‘Iceman’, ...

Formula 1 – Raikkonen - i problemi con l’alcol e la vita privata : “se l’Alfa Romeo si intromette io lascio. A mio figlio racconterò…” : Kimi Raikkonen ha rilasciato un’importante intervista a Vezess nella quale parla di alcuni argomenti riguardanti la sua vita privata, sempre tenuta ben nascosta da media e curiosi Kimi Raikkonen, detto ‘Iceman’, ha un soprannome che lo descrive perfettamente. Il pilota finlandese è poco incline a gossip e argomenti frivoli, preferendo godere della sua privacy insieme alla famiglia. La sua vita privata in effetti non è mai ...

Formula 1 – Le differenze tra Alfa Romeo e Ferrari ed il rispetto per Vettel - Raikkonen svela : “non siamo più nello stesso team - ma…” : Kimi Raikkonen tra consapevolezze presenti e incertezze future: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo in conferenza stampa ad Hockenheim Il circuito di Hockenheim è pronto per ospitare l’11° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Mercedes, regina indiscussa del Mondiale, che dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel affamato di vittoria, in particolar modo davanti al suo ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen parte per la Germania : il saluto dei piccoli Robin e Rianna è dolcissimo [VIDEO] : Quanta tenerezza in casa Raikkonen: i piccoli Robin e Rianna salutano papà Kimi in partenza per la Germania E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento di Formula 1: i piloti saranno già protagonisti oggi ad Hockenheim per la conferenza stampa del giovedì, mentre domani si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere del Gp di Germania. A rispondere alle domande dei giornalisti in sala stampa oggi ci sarà anche Kimi ...

Formula 1 - graditi attestati di stima per Raikkonen : un suo ex ingegnere lo preferisce ad… Alonso : L’ex ingegnere di pista Dave Greenwood ha espresso il proprio parere su Raikkonen, con cui ha lavorato in Ferrari dal 2015 al 2018 “Raikkonen è di gran lunga il miglior pilota con il quale ho lavorato”. Dave Greenwood non sembra nutrire particolari dubbi al riguardo, esaltando le abilità di guida e umane del finlandese. photo4/Lapresse Insieme nel triennio Ferrari dal 2015 al 2018, i due hanno stretto un ottimo rapporto, ...

Formula 1 – Si respira aria… italiana in casa Raikkonen : cenetta tricolore per Minttu e Kimi [VIDEO] : cenetta italiana per Kimi Raikkonen e la moglie Minttu: un tipico piatto di pasta tricolore per la famiglia del pilota finlandese Una settimana in compagnia della famiglia, per Kimi Raikkonen, che ha approfittato della pausa tra il Gp di Silverstone e quello di Germania per riunirsi con i suoi cari, tra relax, divertimento e tanto amore. Il finlandese dell’Alfa Romeo ha trascorso giornate pienissime di divertimenti, tra tuffi folli ...