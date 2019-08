Venezia 76 | la presidente di giuria contro Roman Polanski | “Non voglio alzarmi in piedi e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019)andrò alla serata di gala in onore di, ma è giusto che il suo film sia in concorso a”. A tuonareil regista di Rosemary’s baby è la regista argentina Lucrecia Martel,delladel Festival di2019. Durante la conferenza stampa di presentazione delle giurie Martel ha spiegato la motivazione della sua assenza all’imminente serata di gala pere per il suo ultimo film J’accuse, dedicato all’affare Dreyfus: “La presenza diin concorso, dopo ciò che ha fatto in passato, mi mette a disagio. Tanto che non parteciperò alla serata di gala in onore del suo film. Nonined applaudirlo. Non sarebbe giusto nei confronti di tutte le donne che rappresento e delle donne argentine vittime di stupro”. Il j’accuse della Martel arriva dopo che pochi secondi prima il direttore della Mostra del Cinema di ...

