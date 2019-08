US Open – Khachanov ko all’esordio dopo una lunga battaglia | Kyrgios avanza

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019)si arrende all’esordio,supera il primo turno agli USEsordio amaro agli USper: il tennista russo, numero 9 del ranking ATP è stato eliminato al primo turno del quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York dal canadese Pospisilunadurata quasi 4 ore. Il match è terminato col punteggio di 4-6, 7-5, 7-5, 4-6, 6-3. Sorride invece: l’australiano ha eliminato in soli tre set lo statunitense Johnson, staccando il pass per il secondo turnodue ore e 4 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-7, 4-7.L'articolo USko all’esordiounaSPORTFAIR.