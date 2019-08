Tiger Woods | altro stop dopo l' ennesima operazione chirurgica | dovrà sottoporsi a

Golf – Tiger Woods si opera al ginocchio per la 5ª volta : possibile ritorno ad ottobre : Tiger Woods finisce sotto i ferri un’altra volta: quinta operazione al ginocchio per il Golfista americano che, se sommate alle 4 alla schiena, diventano 9 in totale Nuova operazione per Tiger Woods. Il Golfista americano ha annunciato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio nella scorsa settimana. È la quinta volta che il campione statunitense si opera alle ginocchia: sommate alle 4 operazioni ...

Golf - il Tour Championship assegna i 15 milioni della FedEx Cup : assenti Molinari e Tiger Woods : Trenta i concorrenti rimasti in corsa con Justin Thomas, nuovo leader dopo il successo nel BMW Championship e vincitore della FedEx nel 2017 Volata finale verso i 15 milioni di dollari di primo premio della FedEx Cup, su un montepremi totale di 60 milioni di dollari, che saranno assegnati al vincitore del Tour Championship (22-25 agosto), gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 in programma all’East Lake GC di Atlanta, in Georgia. Termina, ...

Golf - WGC St. Jude Invitational 2019 : Justin Thomas difende il titolo - assenti Francesco Molinari e Tiger Woods : Dopo lo spettacolo dell’Open Championship 2019, nuovo appuntamento per il meglio del panorama Golfistico internazionale per il WGC-FedEx St. Jude Invitational 2019, terzo dei quattro tornei del circuito del World Golf Championship. La sede di gioco non sarà il South Course del Firestone Country Club. in Ohio, che ha ospitato l’evento in 19 delle 20 edizioni archiviate, ma il TPC Southwind di Memphis, in Tennessee, da giovedì 25 ...

Golf - Jack Nicklaus : “Per Tiger Woods superare il mio record di diciotto successi Major sarà difficile” : All’ANSA Jack Nicklaus, che detiene il record di successi nei tornei Major di Golf, essendo a quota diciotto, ha parlato del recente Open Championship, con il taglio subito da Tiger Woods, il quale, fermo a quota quindici nella particolare classifica, ha perso l’occasione per avvicinare il primato. Di seguito le sue dichiarazioni. “Per Tiger Woods superare il mio record di diciotto successi Major sarà difficile. Sta ...

Golf - British Open 2019 : Holmes e Lowry in testa dopo due giri - Molinari e Bertasio passano il taglio. Fuori McIlroy e Tiger Woods : Secondo giro ancora pieno di sorprese ed emozioni all’Open Championship numero 148 in corso di svolgimento al Royal Portrush Golf Club, in Irlanda del Nord. Al comando del quarto e ultimo Major di questa stagione di Golf ci sono due giocatori: uno è il leader di ieri, l’americano J. B. Holmes, l’altro è l’irlandese Shane Lowry, entrambi a -8 con due parabole diverse. L’uno gira in -3 senza strafare (cinque birdie e ...

Golf - British Open 2019 - Tiger Woods : “Ho dolori alla schiena e non riesco a muovermi come vorrei” : Primo giro molto deludente per lo statunitense Tiger Woods, all’Open Championship di Golf, che è iniziato ieri a Portrush, in Irlanda del Nord, e che oggi sta vivendo il secondo giro. L’americano ha chiuso in 78 colpi, con un pesante +7 rispetto al par ed è 144° in classifica. Secondo quanto riportato dall’ANSA, Tiger Woods avrebbe riferito di avere problemi fisici che lo avrebbero frenato durante le prime 18 buche: “Ho ...

Golf – Ansia per le condizioni di Tiger Woods : “dolori forti alla schiena - non riesco a muovermi” : Tiger Woods ha lamentato ancora problemi alla schiena durante la 148ª edizione dell’Open Championship: il Golfista americano in passato ha subito 4 operazioni alla schiena “Ho dolori alla schiena e non riesco a muovermi come vorrei“, Tiger Woods è costretto a sottolineare le sue pessime condizioni di salute. Il campione californiano, dopo il primo round della 148ª edizione dell’Open Championship, quarto ed ultimo ...

Golf - Tiger Woods : “Tornare a vincere l’Open Championship tredici anni dopo sarebbe bellissimo” : Siamo alla vigilia dell’Open Championship 2019, edizione che sarà la numero 148 del Major di Golf più antico dello Slam, che si disputerà in Irlanda del Nord, sul campo del Royal Portrush Golf Club. Uno dei protagonisti più attesi è ovviamente lo statunitense Tiger Woods, già tre volte vincitore del torneo, l’ultima però ben tredici anni fa. Nella scorsa edizione l’americano ha chiuso al sesto posto nella classifica vinta ...