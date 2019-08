Qualità dell’aria nel bacino padano | i risultati di un indagine

Friuli Venezia Giulia - Arpa : “Buona Qualità dell’aria nel 2018 - migliorano le polveri sottili” : La qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia nel 2018 è stata complessivamente buona e mediamente rispettosa dei limiti di legge, con un miglioramento per le polveri sottili rispetto al 2017, in parte dovuto alle condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti. È quanto emerge dalla relazione sulla qualità dell’aria in regione predisposta dall’Arpa Fvg e presentata oggi dall’assessore regionale ...

Maxi incendio Faenza - dati confortanti sulla Qualità dell’aria : non ci sono variazioni di rilievo rispetto a giorni precedenti : I dati delle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell´aria più vicine all’incendio (Faenza, Imola e Forlì) del giorno 9 agosto non mostrano variazioni di rilievo nei valori dei parametri rispetto ai giorni precedenti, tutti all’interno dei limiti di legge. È quanto rende noto Arpae Emilia Romagna. Nella stazione di Faenza – Parco Bertozzi il dato di PM10 di venerdì 9 è di 29 microgrammi/mc (contro i 26 e 24 dei ...

Inquinamento : Qualità dell’aria scadente a luglio in Trentino : I dati raccolti dalla Rete provinciale del Trentino per il controllo della qualità dell’aria nel mese di luglio hanno evidenziato un indice di qualità dell’aria scadente. Il giudizio è determinato dal superamento della soglia di informazione per l’inquinante ozono (O3). Per quanto riguarda le polveri sottili PM10, l’indice di qualità del mese di giugno è risultato buono per 17 giorni (media giornaliera in tutte le ...

Bosch contro l’inquinamento : più tecnologia per migliorare la Qualità dell’aria : Più tecnologia per una migliore qualità dell’aria: Bosch aiuta le città di tutto il mondo nella lotta all’inquinamento. Avviati in Europa incontri con 100 municipalità e regioni In tutto il mondo assistiamo al fenomeno della migrazione dalle aree rurali ai centri urbani. Entro il 2050 oltre sei miliardi di persone vivranno nelle megalopoli, il doppio rispetto a oggi, di conseguenza il volume del traffico urbano è destinato a ...

Clima - Clean Air Initiative : l’ONU chiede l’impegno dei governi per una Qualità dell’aria sicura per i cittadini : In vista del prossimo vertice di azione per il Clima del 2019, le Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (ONU per l’ambiente) e la Coalizione per il Clima e l’aria pulita hanno annunciato oggi la “Clean Air Initiative“, invitando i governi a tutti i livelli ad aderire all’iniziativa. La “Clean Air Initiative” invita i ...

Ondata di caldo africano - 4° giorno con oltre +30°C a Venezia : disagio fisico intenso e Qualità dell’aria scadente fino a sabato : Solo sabato 27 luglio il disagio fisico causato da caldo e umidità, e la concentrazione di ozono nell’aria, diminuiranno nel territorio Veneziano. Lo comunica la protezione civile di Venezia sulla base dei dati rilevati dal centro meteo di Teolo dell’Arpav. Secondo i dati disponibili, oggi è stato il quarto giorno consecutivo con temperature superiori ai +30°C, e si parla quindi di “Ondata di calore”. Il fenomeno ...

Le proprietà magnetiche delle foglie e dei licheni per il monitoraggio della Qualità dell’aria : Un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Lazio (ARPA Lazio) ha analizzato i licheni campionati a Roma nel 2017 in via di Salone, una zona caratterizzata da molteplici sorgenti di inquinamento atmosferico, tra cui frequenti combustioni abusive all’aperto. La ricerca, pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment del gruppo ...