Lo Stromboli torna a farsi sentire | due forti esplosioni

Stromboli : proseguono le operazioni di soccorso per far tornare l’isola alla normalità - le immagini dei Vigili del Fuoco : Continuano le attività della macchina per il soccorso per far tornare i cittadini di Stromboli alla loro vita quotidiana, dopo l’ultimo grido del loro vulcano dello scorso 1 luglio che ha causato un morto, diversi feriti e tanta paura. I Vigili del Fuoco del Comando VF di Messina hanno contrastato diversi incendi nella zona di Ginostra e ripristinato alcune strade, liberandole da detriti e terra causati dall’eruzione vulcanica. Gli stessi ...