L' Inter ha acquistato Alexis Sanchez

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L’ha trovato l’uomo che completerà il reparto offensivo agli ordini di Antonio Conte: è, che arriva al termine di un lungo braccio di ferro con il Manchester United. L’esterno cileno è passato ai nerazzurri in prestito secco, una formula che lascia aperto ogni spiraglio per il futuro del calciatore, la cui permanenza a Milano dipenderà da come si integrerà nel gruppo e nel gioco voluto dal nuovo allenatore. Nella mente dell’ex tecnico juventino,dovrebbe far coppia con Lukaku (senza dimenticare Lautaro Martinez, Politano e il giovane Esposito) per garantire alla squadra velocità, cambio di passo e imprevedibilità negli ultimi trenta metri.esulta dopo un gol con Messi e Neymaresulta dopo un gol con Messi e NeymarDenis DoyleDopo settimane di trattative, decisiva è stata la volontà del giocatore di cambiare aria per tornare protagonista. Quando ...

loof_78 : Prestito secco è comunque ottimo, non credo l'#Inter avrebbe acquistato #Sanchez in maniera definitiva poi. Lo valu… - LaNone9 : Vedendo la formula con la quale l'Inter ha acquistato Sanchez, mi sa che lo United non vedeva l'ora di disfarsene. - RafMorl : @ncorrasco @marifcinter @Bubu_Inter Ma l’abbiamo acquistato a giugno non possiamo venderlo ora dai ?? e marotta va d… -