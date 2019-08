Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Milano, 28 ago. (AdnKronos) – Si sarebbeingerendo psicofarmaci lail cui corpo è stato trovato lunedì pomeriggio da un agricoltore , in provincia di Varese. Alle spalle, una situazione familiare complicata e una storia di abusi subiti dall’allora convivente della madre quando era una ragazzina. A 48 ore dalla scoperta del cadavere è questo il quadro tracciato dalla polizia di Busto, che sta indagando sulla vicenda insieme alla squadra mobile della questura di Varese sotto il coordinamento del pm Flavia Salvatore. Tutti gli elementi a disposizione degli inquirenti accreditano l’ipotesi del suicidio. Dall’autopsia effettuata questa mattina sul corpo della ragazza, cittadina romena, non sono emersi traumi. A casa della, che viveva con un compagno italiano il quale però non ne aveva denunciato la scomparsa, è stato trovato un biglietto ...

TV7Benevento : La 19enne trovata in un campo si è suicidata... - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: La 19enne trovata in un campo si è suicidata - Adnkronos : La 19enne trovata in un campo si è suicidata -