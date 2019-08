In Cyberpunk 2077 potremo creare un personaggio dal sesso non-binario

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Senza paura di esagerare,rappresenta uno dei videogame più attesi dalla community di appassionati per il prossimo anno. Nonostante il 2020 si prospetti già da ora come affollatissimo di produzioni interessanti, il nuovo progetto plasmato dai ragazzi di CD Projekt RED promette di rivoluzionare non solo il genere di appartenenza - quello degli actionRPG -, ma in qualche modo anche l'intero settore, mettendo sul piatto soluzioni narrative e di gameplay assolutamente non convenzionali. In uscita il 16 aprile 2020,ci trascinerà tra le strade corrotte di Night City, in un universo sci-fi direttamente ispirato al board game degli anni '802020, popolato da volti assai particolari. Assai particolare sarà poi l'editor per la creazione delprincipale, denominato V. Stando a quanto dichiarato dagli autori polacchi - gli stessi della ...

