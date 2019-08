Genoa | riunione tra i tifosi | la decisione per la gara contro la Fiorentina

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ottimo esordio in campionato per il, gli uomini di Andreazzoli hanno conquistato un punto importante sul difficile campo della Roma, scoppiettante 3-3, adesso la squadra è al lavoro per preparare il match casalingola. Nella giornata di ieri è andata in scena un’assemblea pubblica presso la sala chiamata del porto di Genova dai gruppi della Gradinata Nord, laè stata quella di proseguire la contestazione nei confronti del presidente delEnrico Preziosi, presenti oltre 200, presenti alcuni striscioni dal contenuto chiaro, come “Preziosi vattene”, ihanno inoltre comunicato che domenica raggiungeranno lo stadio con un corteo che partirà da Piazza Alimonda alle ore 17.30 “per raggiungere lo stadio tutti assieme”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna ...

