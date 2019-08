Aggredito medico del Pronto Soccorso | nei guai un extracomunitario

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Maria Girardi Il giovane straniero ha accusato ilche lo aveva preso in cura di avergli rubato il portafoglio Ennesimo atto di violenza in un ospedale. Un cittadino del Gambia di 20 anni è stato tratto in arresto dalla Polizia per averundeldel Policlinico di Bari. Un atteggiamento, il suo, che gli costerà caro. Dovrà infatti rispondere di tentata rapina, resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'increscioso episodio si è verificato nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 agosto in via Crisanzio. In questa zona, tristemente nota per scontri verbali e risse tra migranti, il giovane è statodagli operatori del 118 che lo hanno trovato riverso a terra privo di coscienza. Immediato il trasporto in ospedale. Il ventenne si era sentito male in seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti. Dopo essersi ripreso, ...

