World of Warcraft Classic | Blizzard ha pubblicato un elenco di quelli che possono

(Di martedì 27 agosto 2019)ofriporta i giocatori nel passato, proprio come era stato progettato inizialmente il gioco nel 2004. Siccome molti giocatori hanno cominciato a giocare all'MMORPG quando le espansioni erano già presenti,ha deciso di stilare undichesembrare bug, ma in realtà non lo sono."La natura diofa volte evoca diversi ricordi nei giocatori e ciò può portare ad idee sbagliate riguardo il funzionamento del gioco" hanno dichiarato gli sviluppatori attraverso un post sul forum ufficiale.Un esempio di qualcosa che potrebbe sembrare un bug ma in realtà funziona come previsto è la mancanza dell'icona "!" sulla minimappa. Con l'arrivo delle espansioni le missioni venivano mostrate anche sulla piccola mappa in alto a destra, mentre nella versione Vanilla del gioco questa feature non esisteva. Stesso discorso per quanto ...

