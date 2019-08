US Open 2019 | Jannik Sinner | “Mi è mancata l’esperienza | potevo fare qualcosa in più

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Bilancio sicuramente positivo nonostante la sconfitta per l’esordio diagli US. Il giovane giocatore altoatesino si è trovato di fronte un avversario di assoluto valore come lo svizzero Stan Wawrinka, ma non si è lasciato intimidire e ha disputato una prestazione eccellente cedendo soltanto con il punteggio di 6-3 7-6 4-6 6-3. La partita del 18enne italiano testimonia una grande solidità dal punto di vista mentale e dimostra ancora una volta l’enorme potenziale del giovane azzurro, la cui esperienza in un torneo così prestigioso non rimarrà sicuramente isolata. Parziale soddisfazione e grande consapevolezza dei propri mezzi nelle dichiarazione dell’altoatesino al termine dell’incontro, a dimostrazione di una mentalità già proiettata ai prossimi appuntamenti e al continuo miglioramento: “La situazione, il campo e l’avversario, certo ...

