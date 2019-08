Fonte : blogo

(Di martedì 27 agosto 2019), si sfoga, in una intervista esclusiva pubblicata dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, raccontando i motivi per cui sta vivendo un “esilio” dalla Rai che dura ormai da 17 anni: Il mio ultimo lavoro in Rai risale a 17 anni fa. Parliamo di, una serie di successo. Da allora, niente più., nei, continuano a invitarmi. Un argomento tornato di attualitàche l'attrice nei giorni scorsi ha pubblicato un provino da lei sostenuto per la serie L'Oriana sulla vita di Oriana Fallaci, andata in onda nel 2015 e interpretata da Vittoria Puccini.: "non ho piùin Rai., nei, continuano a invitarmi" pubblicato su TVBlog.it 27 agosto 2019 15:38.

novasocialnews : Nancy Brilli contro la Rai: 'Trattata con arroganza da una funzionaria'. Ecco il video del provino incriminato… - SerieTvserie : Nancy Brilli: 'Dopo Commesse non ho più lavorato in Rai. Eppure, nei loro show, continuano a invitarmi' - RadioMilazzo : Adesso in onda ORNELLA VANONI & NANCY BRILLI - NOI LE DONNE -