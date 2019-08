Lozano | il napoli deve lottare gara dopo gara per lo scudetto

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Lozano calciatore duttile - somiglia all’ex idolo del San Paolo” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal: “Lozano è un giocatore molto forte e mi sembra anche molto intelligente tatticamente. É molto duttile, ha un po’ tutto come ha detto lui stesso descrivendosi. E’ veloce, tecnicamente è molto bravo ma essendo uno che fa della velocitá la sua arma vuol dire che la tecnica non è la prima cosa. In certe accelerazioni potrebbe ...

Mercato : Lozano si presenta ai tifosi del Napoli - Rakitic sembra essere vicino alla Juve : Arriva a Napoli e si cala subito nella parte il nuovo acquisto dei partenopei Hirving Lozano. Attaccante ventiquattrenne della nazionale messicana. Battere la Juventus campione d'Italia, è l'obiettivo numero uno del Napoli e del giocatore. Il calciatore dice di essere molto felice di essere arrivato in un grande club come il Napoli, con molti giocatori di esperienza e soprattutto un grande tecnico come Carlo Ancelotti, che ha vinto molto. Il ...

Calciomercato Napoli News/ Lozano : 'Vogliamo vincere contro la Juve' - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie sulle trattative azzurre: Llorente libera Ounas e Verdi? Kevin Malcuit potrebbe partire. Il messicano si presenta.

Lozano si presenta : “Sono a disposizione del mister. Onorato e orgoglioso di essere il primo messicano a indossare la maglia del Napoli” : presentazione Hirving Lozano: “E’ un onore e un orgoglio essere il primo messicano a giocare con la maglia del Napoli“. Oggi c’è stata la conferenza stampa di presentazione di Hirving Lozano, nuovo acquisto del Napoli. “Sono arrivato in un grande Club e in una squadra di campioni. Quando il Napoli ha espresso il suo gradimento nei miei confronti sono stato contentissimo. Sono passati alcuni mesi e la ...

Napoli - è il gran giorno di Lozano : «Sono felice - ora voglio vincere»? : Inviato a Castel Volturno Il Lozano day, giornata di presentazione per l'attaccante messicano, accompagnato a Castel Voltuno dalla moglie Ana e dai figli Rodrigo e Daniela e dal suocero....

Napoli - Lozano si presenta e pensa già alla Juventus : “una partita che tutti vorrebbero giocare. Di solito segno al debutto…” : Hirving Lozano si presenta in conferenza stampa e commenta l’imminente sfida alla Juventus: il nuovo acquisto del Napoli pronto all’esordio, magari confermando la tradizione che lo vuole sempre in gol al debutto Il Napoli lo inseguiva da diversi mesi, nelle ultime settimane l’affondo decisivo: Hirving Lozano è un nuovo giocatore alla corte di Ancelotti. L’esterno messicano, che fa della rapidità e della tecnica le ...

Napoli - Lozano si presenta : il messicano prende il numero 11 e lancia la sfida alla Juventus : Conferenza stampa di presentazione per Hirving Lozano. Maglia numero 11 per l’attaccante. Il messicano inizia parlando della scelta che ha fatto: “Sono molto contento di fare parte di questo gruppo. Arrivo in una squadra importante composta da grandi giocatori. Felice di essere stato la prima scelta di Ancelotti. Ho visto molto la Serie A, darò il 100% per la squadra. Sono qui per migliorarmi e dare una mano. Ancelotti, i ...

Lozano : «Felice di essere il primo messicano a Napoli - sono qui per crescere» : «sono molto contento di essere qui, con grandi giocatori, è una grande squadra, con un allenatore che mi stima e che mi considera una prima scelta,. sto lavorando duro, già mi sto allenando». «sono successe tante cose, ma dal momento in cui è avvenuto il contatto sapevo che il Napoli ci teneva a me. «Ho visto molte partite di Serie A, la seguo da tanto tempo, sono qui per migliorarmi e per migliorare il Napoli» «Ho visitato qualcosa di Napoli, ...

Napoli - è il giorno di Lozano : «Sono felice di essere qui» : Ha già svolto i primi allenamenti con Carlo Ancelotti e con i nuovi compagni di squadra, ma Hirving Lozano diverrà ufficialmente napoletano quando sarà presentato per la prima...

Napoli - è il giorno di Lozano : la presentazione live dalle 12.30 : Ha già svolto i primi allenamenti con Carlo Ancelotti e con i nuovi compagni di squadra, ma Hirving Lozano diverrà ufficialmente napoletano quando sarà presentato per la prima...

Domani alle 12.30 il Napoli presenta Lozano : Domani alle 12.30, a Castel Volturno, il Napoli presenta il nuovo acquisto, il messicano Hirving Lozano affare da 40 milioni di euro il più costoso della storia del club. L’attaccante, ex Psg Eindhoven e stella della nazionale messicana, risponderà alle domande dei cronisti. L'articolo Domani alle 12.30 il Napoli presenta Lozano sembra essere il primo su ilNapolista.

Gazzetta : Sul tridente del Napoli l’effetto Lozano : lavorare sodo per conservare il posto : E’ stata la notte del tridente, scrive Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport. Insigne, Mertens e Callejon hanno segnato nella stessa partita e non succedeva dal febbraio 2018 contro il Cagliari. Sono stati stimolati dalla firma del contratto da parte di Lozano. L’arrivo del messicano “ha consigliato al tridente napoletano di rimboccarsi le maniche e di lavorare sodo per provare a conservare quel posto che fino alla scorsa ...

Radio Kiss Kiss Napoli – De Maggio : “Le parole di Ancelotti danno entusiasmo - Lozano il vero colpo del calciomercato” : Valter De Maggio,direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal : “Carlo Ancelotti dà 10 al mercato del Napoli, si ritiene soddisfatto e si assume la responsabilità di dire che questa squadra ha le qualità per provare a vincere lo Scudetto. Queste parole di Ancelotti deve generare unione ed entusiasmo. Il Napoli ci crede. Qualcuno non ha apprezzato quello che è il vero acquisto del ...