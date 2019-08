Le auto più vendute in Italia

autonomia infinita e cripto-bonus : così Supercharger 2 diventerà lo smartwatch più intelligente : È disponibile su Kickstarter, dove ha già raggiunto l'obiettivo prefissato, Sequent Supercharger 2, lo smartwatch ibrido con Autonomia infinita. L'articolo Autonomia infinita e cripto-bonus: così Supercharger 2 diventerà lo smartwatch più intelligente proviene da TuttoAndroid.

Jovanotti oggi è il cantautore italiano più pop. E il suo beach party è il tour dell’anno : Ha fatto discutere, ha fatto ballare, ha fatto conoscere il fratino a una platea certamente più ampia di quella a cui il docile pennuto avesse fino ad allora mai potuto aspirare con le proprie forze, ma una cosa è certa: il Jova beach party è il tour dell’anno, è bene partire con delle evidenze incontrovertibili. Lo è per l’idea, per il coraggio, per l’organizzazione e la felice riuscita degli appuntamenti che si sono svolti fin qui. In ...

Fisco - per la Cgia lavoratori autonomi e piccole imprese pagano di più : Fisco, per la Cgia lavoratori autonomi e piccole imprese pagano di più. Nonostante la dimensione aziendale delle piccole imprese presenti in Italia

Morte chef Zamperoni : più di un mistero da svelare - si attende l'esito dell'autopsia : La Morte di Andrea Zamperoni, capo chef di Cipriani Dolci (presso la Grand Central Terminal di New York) è un vero e proprio giallo. Sul corpo del giovane, rinvenuto in un malfamato ostello del Queens, non ci sono tracce evidenti di violenza. Ma tante cose, ancora, sono da chiarire. In attesa dei risultati dell'autopsia, la Procura di Lodi (Andrea era originario di Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo) ha provveduto ad aprire ...

Fisco - autonomi e Pmi pagano 4 - 4 mln tasse in più delle imprese medio-grandi : Alla luce di questi risultati, gli Artigiani di Mestre chiedono che si torni a guardare con maggiore attenzione al mondo delle piccole e alle micro

Più autonomia per smartphone-wearable grazie ai metamateriali : Un team di ricerca della NUS vuole sfruttare i metamateriali per rendere più stabile, sicura ed efficiente la connessione tra smartphone e wearable. L'articolo Più autonomia per smartphone-wearable grazie ai metamateriali proviene da TuttoAndroid.

Serie A - le auto più belle dei calciatori : Mentre sta per ripartire la Serie A, ci siamo fatti un giro nei garage dei suoi protagonisti. Perché, si sa, molti campioni di calcio hanno la passione per le auto. Pensiamo per esempio a Mario Balotelli, acquistato da poco dal Brescia, che torna a casa, a Frank Ribery, comprato dalla Fiorentina, e a Romelu Lukaku che si è accasato all'Inter. Tutto questo senza dimenticare Mauro Icardi, Armando Izzo, Cristiano Ronaldo e Suso. ...

Lascia la figlia in auto per ritirare dal bancomat - al ritorno la macchina non c’è più - dopo diverse ore la terribile scoperta : Tutto è successo in poche ore in Galles. Una giovane madre Kim Rowlands ha compiuto un gesto imprudente che le è costato tantissimo. La donna è scesa dall’auto per andare a prelevare dal bancomat. Nella macchina ha Lasciato la figlia incustodita. Il terribile fatto si è verificato a Kirkland una città del Galles. La giovane donna in pochi minuti è riuscita a prelevare i contanti dal bancomat ma al suo ritorno non ha trovato più ...

Le auto elettriche più economiche del mondo : Il prezzo delle auto elettriche è ancora oggi un elemento discriminante che incide sulla diffusione di questa tipologia di vettura. A parità di equipaggiamento e di prestazioni, un’auto elettrica costa di più di un’equivalente endotermica, e – senza scomodare Tesla – non tutti hanno a disposizione fondi per permettersela. Un aggravio di spesa che può essere in parte compensato usufruendo degli incentivi, anche se alla fine il prezzo ...

Quota 100 - Inps più rigido su cumulabilità dell’assegno per i lavoratori autonomi occasionali : L'Inps ha dato nuove comunicazioni più restrittive sulla compatibilità dell'assegno della pensione con Quota 100 e i redditi da lavoro autonomo occasionale: l'istituto ha interpretato la norma in modo più restrittivo, contraddicendo quanto è stato previsto per la cumulabilità dei redditi di lavoro dipendente e autonomo con l'Ape sociale.Continua a leggere

auto elettriche - Nel Regno Unito più colonnine che benzinai : Storico sorpasso nel Regno Unito. Non si tratta di una corsa tra Auto, bensì di una competizione" dalle importanti implicazioni per il mondo delle quattro ruote. Ad agosto, secondo un'elaborazione della Nissan, i siti pubblici per la ricarica delle Auto elettriche sull'intero territorio britannico hanno superato il numero delle stazioni di servizio tradizionali: sono 9.300 contro 8.396.Un anno prima delle previsioni. La Casa di Yokohama, ...

Parto con auto ipnosi - travaglio più rapido e aiuta il neonato : come si fa a ridurre il dolore : È possibile velocizzare il Parto e renderlo meno doloroso attraverso l'auto ipnosi, una tecnica di rilassamento profondo che richiede però una lunga preparazione durante la gravidanza. Vediamo insieme cos'è l'auto ipnosi durante il Parto, come si fa e quali sono i vantaggi per la madre e il bambino.Continua a leggere

Fiumicino - frammenti di un aereo cadono su case e auto : “Il più grande di almeno 5 cm”. Atterraggio di emergenza di un volo Norwegian : frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, atterrato in emergenza al Leonardo da Vinci, sono caduti su tetti ed alcune auto nella zona di Fiumicino, subito dopo il decollo dall’aeroporto. Non ci sono stati feriti ma alcune auto hanno subito leggeri danni ai vetri. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile. Secondo le testimonianze dei cittadini scesi in strada preoccupati in strada i frammenti di alcuni centimetri, ...

Esplosione in base militare russa - Greenpeace : “A Severodvinsk - radiazioni 20 volte più alte - le autorità chiariscano” : Nell’area di Severodvinsk, teatro di una serie di esplosioni a catena e di un grosso incendio in una base militare, stando ai dati della sezione regionale del ministero delle Emergenze russo, è stato registrato ieri un aumento di 20 volte del livello delle radiazioni. Lo denuncia Greenpeace Russia, che chiede al Rospotrebnadzor, l’autorità russa per i consumatori, di valutare queste informazioni e determinare “quali ...