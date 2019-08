Formula 1 - Il GP di Spagna si correrà anche nel 2020

Fonte : quattroruote

(Di martedì 27 agosto 2019) Il Gran Premio diresta nel calendario del Mondiale di1 per il. Scongiurate le voci di un possibile accantonamento della corsa spagnola, alla luce di nuovi appuntamenti che si faranno largo il prossimo anno. Gli organizzatori della gara hanno raggiunto un accordo per lestensione dellattuale contratto e ospiteranno la gara sul Circuit de Barcelona-Catalunya il prossimo anno.Anniversario speciale. Quello delsarà il cinquantesimo Gran Premio die il trentesimo consecutivo corso a Barcellona. Per il futuro, gli organizzatori stanno pensando a un piano strategico a lungo termine in grado di far correre ancora la categoria nellimpianto spagnolo. Un evento che lo scorso hanno ha avuto un impatto economico di oltre 160 milioni di euro e che ha riversato in ristoranti, strutture ricettive e trasporti qualcosa come 28 milioni di euro in una settimana. Siamo lieti ...

