Fantacalcio 2019-2020 | devi ancora fare l’asta? Consigli | scommesse e quotazioni Fai la

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Non aveteeffettuato l’asta del? Anche se si è già disputata la prima giornata della Serie Anon è troppo tardi, anche perchè il mercato si concluderà solamente la sera del 2 settembre. OA Sport, quindi, vi propone qualcheo per non sbagliare i propri acquisti e comporre una rosa invidiabile. Andiamo a conoscere i giocatori “scommess” squadra per squadra, infine tutte leruolo per ruolo. ATALANTA I nerazzurri stanno provando a costruire una rosa che possa dividersi senza patemi tra campionato e Champions League, con l’esordio assoluto in questa competizione. Una missione ambiziosa ma non certo semplice. La dirigenza bergamasca ha puntellato la rosa con giocatori di esperienza e qualità ma non ha rinunciato a qualche elemento tutto da scoprire come il centrocampista Malinovskyi. Tra i giovani, arriva una stagione da ...

Actually_Soccer : SERIE A 2019-2020, 1a GIORNATA: VAR e goals a raffica! - fantapiu3 : I voti #fantacalcio targati #Fsa ?? per #PordenoneFrosinone primo posticipo della #SerieB 2019/2020 #pagelle… - fantapiu3 : I voti #fantacalcio secondo #Tuttosport per #InterLecce, primo posticipo del lunedì per la #SerieA 2019/2020… -