Collection of Mana | Disponibile da oggi l’edizione fisica

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 27 agosto 2019) Square Enix ha annunciato che l’edizionediof™ èdaper Nintendo Switch™ su SQUARE ENIX Store e presso rivenditori selezionati in Europa e nei territori che adottano lo standard PAL.ofaccoglie i giocatori nel mondo incantato della seriecon i primi tre titoli classici nella loro forma originale, FINAL FANTASY® ADVENTURE/Mystic Quest, Secret of® e Trials of™. Questa nuova raccolta include un’utilissima opzione di salvataggio veloce, una modalità musicale completa e la possibilità di cambiare le dimensioni dello schermo durante le partite di tutti e tre i titoli. Inoltre, i giocatori potranno partire all’avventura insieme ai loro amici grazie alla modalità multigiocatore locale sia su Secret of(fino a 3 giocatori) che su ...

phatejoker : #Videogiochi #ilovevg Collection of Mana è ora disponibile su Switch - _PqV_ : La raccolta Collection of Mana è disponibile per Nintendo Switch - Console_Tribe : Collection of Mana disponibile da oggi in formato retail su Nintendo Switch - -