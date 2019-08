Amazzonia in fiamme | Bolsonaro vs Macron Rifiutati aiuti G7 | ' Non prendo lezioni'

Cosa possiamo fare mentre l’Amazzonia è in fiamme : Conservo ancora nel cuore la vista del Rio delle Amazzoni illuminato dalla luce del sole al tramonto… Circa dieci anni fa mi imbarcai a Leticia, in Colombia, su una barca che percorrendo il fiume mi portò circa tre settimane dopo a Belem in Brasile. Il comandante della barca faceva quel viaggio diciotto volte l’anno e trasportava ogni volta circa settecento passeggeri e 1400 tonnellate di merci. Cemento, medicine, lavatrici, ...

Amazzonia in fiamme - il Brasile rifiuta l’aiuto del G7. Bolsonaro contro Macron : “Non siamo colonia” : “Non possiamo accettare che un presidente, Macron, scateni attacchi irragionevoli e gratuiti sull’Amazzonia, né nasconda le sue intenzioni dietro l’idea di una “alleanza” dei paesi del G7 per “salvare” l’Amazzonia, come se fossimo una colonia o la terra di nessuno”. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro in un tweet rifiuta così l’aiuto da 20 milioni di euro offerto dai leader del G7 ...

Amazzonia in fiamme - “per sfruttare le risorse minerarie. Ma necessario aiutare contadini a prevenire incendi : così li addestriamo da anni” : Da un lato l’agrobusiness con la “volontà dei grandi imprenditori di sfruttare il terreno per le coltivazioni, in particolare della soia, per il pascolo dei bovini e per l’accaparramento di risorse minerarie preziose”. Dall’altro, la necessità di formare i contadini per prevenire le fiamme tenendo un comportamento corretto e favorendo colture che non necessitano dell’uso del fuoco per rigenerare velocemente il ...

Amazzonia - DiCaprio dona 5 milioni di euro : «I polmoni della Terra sono in fiamme» : «Tutte le tue donazioni andranno ai partner che lavorano sul campo. Senza l'Amazzonia, non possiamo tenere sotto controllo il riscaldamento della Terra. I polmoni del pianeta sono in fiamme...

Africa in fiamme - più dell’Amazzonia : incendi devastanti in Angola e Congo. Cosa sta succedendo : I dati raccolti dai satelliti NASA indicano la presenza di incendi devastanti anche in Africa, in particolar modo in Angola e nella Repubblica Democratica del Congo. Negli ultimi giorni in questi Paesi sono stati registrati rispettivamente il triplo e il doppio degli incendi rilevati nella Foresta Amazzonica. Che Cosa sta succedendo.Continua a leggere

Amazzonia in fiamme - il Brasile apre inchiesta per roghi dolosi : “Organizzati su Whatsapp” : Il Brasile annuncia l’apertura di un’inchiesta per roghi dolosi in Amazzonia. Lo ha fatto sapere il ministro brasiliano per la Giustizia e la Sicurezza, Sergio Moro parlando di un’indagine dovuta al sospetto dell’esistenza di un gruppo su Whatsapp, con una settantina di iscritti, che sarebbe stato usato per organizzare un “giorno di fuoco” lo scorso 10 agosto, con roghi appiccati in modo sistematico a ridosso ...

Amazzonia in fiamme - nuove immagini di Greenpeace : “Nel 2019 incendi aumentati del 145%” : Tra gennaio e agosto 2019, il numero di incendi è aumentato del 145% rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo denuncia Greenpeace Brasile che con una squadra ha sorvolato gli stati di Rondônia e Pará per documentare la situazione degli incendi che, nelle ultime settimane, stanno devastando la foresta amazzonica. In Amazzonia incendi e deforestazione vanno di pari passo. Quest’anno il 75% dei focolai si è verificato in aree che nel 2017 ...

Amazzonia in fiamme - Macron : “Paesi G7 uniti per aiutare i paesi colpiti”. I preti brasiliani contro Bolsonaro : “Basta deliri” : Tutti i leader del G7 sono d’accordo per “aiutare al più presto i paesi colpiti” dagli incendi in Amazzonia. Emmanuel Macron dal summit di Biarritz annuncia l’accordo, sottolineando che “c’è una vera convergenza” per fare fronte ai roghi che nelle ultime settimane stanno devastando la foresta più grande del mondo, dove circa 44mila soldati sono a disposizione per spegnere le fiamme. Il presidente del ...

Amazzonia in fiamme - il mondo si mobilita per la foresta : manifestazioni da Madrid a Milano : Da Madrid fino a Londra, tutto il mondo si mobilita per l’Amazzonia. manifestazioni sono state organizzate in Brasile e in molti altri paesi movimento Fridays For Future della giovane svedese Greta Thunberg, per fare pressione e invitare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro a intervenire efficacemente contro i roghi che stanno devastando la foresta L'articolo Amazzonia in fiamme, il mondo si mobilita per la foresta: manifestazioni da ...

Incendi Amazzonia : è emergenza internazionale - Bolsonaro manda l’esercito a domare le fiamme : L'Amazzonia, la foresta pluviale più grande del mondo, continua a bruciare. Per domani gli Incendi il presidente Jair Bolsonaro, sotto la pressione dei capi politici europei, capeggiati dal presidente francese Emmanuel Macron, ha deciso di inviare l'esercito: "La foresta amazzonica è parte essenziale della storia del Brasile", si è difeso in tv per placare le proteste dei cittadini. La questione dei roghi sarà al centro del G7 in programma oggi ...

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro mobilita l’esercito e manda un messaggio ai leader G7 : “Non usate gli incendi per imporre sanzioni” : Jair Bolsonaro lancia il suo messaggio ai Paesi del G7 di Biarritz, in Francia, dove il presidente francese, Emmanuel Macron, e gli altri capi di Stato e di governo hanno intenzione di affrontare il tema degli incendi in Amazzonia e delle politiche messe in campo dal capo di Stato brasiliano. In un discorso a reti unificate, il leader di estrema destra ha detto che i roghi nel polmone verde del mondo “non sono al di sopra della media degli ...

G7 di Biarritz : l’Amazzonia in fiamme al centro dell’attenzione : Sta per aprirsi i summit G7 di Biarrtiz e tra i temi che detteranno l’agenza dei leader dei sette paesi più industrializzati del mondo ci sarà la questione degli incendi in Amazzonia. Ieri alla vigilia del summit Francia e Irlanda hanno minacciato di bloccare l’accordo Ue-Mercosur se il Brasile non prenderà misure concreta per fermare la catastrofe. Ieri, infatti, Francia e Irlanda hanno minacciato di bloccare l’accordo di ...

Amazzonia in fiamme - processo a Bolsonaro. Ma Trump resta in silenzio : Brucia il polmone del mondo. Brucia l’Amazzonia, e con il verde, il mondo, tra cui anche la distratta Italia, rischia di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. L’Amazzonia è in fiamme da giorni, si apre un processo politico internazionale nei confronti di Jair Bolsonaro, ma per il presidente brasiliano la colpa è delle Ong ambientaliste. Dall’inizio ...