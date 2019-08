“Addio piccolo angelo” Davide | 7 anni | muore tra le braccia del nonno

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2019) Un incidente “maledetto”, uno scontro frontale tra due auto in una stradina delle campagne di Nurri, paesino in provincia del Sud Sardegna, è costato la vita aAgus, bimbo di Lanusei. Il bambino era a bordo della Panda guidata dal, Marcello Mulas, quando c’è stato lo scontro con la Clio guidata da un ultraottantenne, ferito in modo non grave.è morto tra ledel. I medici hanno provato in qualsiasi modo a salvargli la vita, ma le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi e si sono dovuti arrendere constatando la morte del. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, tanto a Nurri – dove ilstava trascorrendo, insieme ai suoi genitori, Marco Agus e Erika Mulas, qualche giorno di vacanza – quanto a Lanusei, dove viveva. Grande lo choc e la commozione tra i tanti amici e conoscenti della coppia. ( ...

