US Open – Ottimo esordio per Djokovic | schiantato in tre set lo spagnolo Carballes Baena

Fonte : sportfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il tennista serbo avanza senza problemi al secondo turno dello slam statunitense, superando in scioltezza il proprio avversarioBuono l’di Novakagli US, ultimo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di New York. Il numero uno del mondo schianta loin tre set, stendendolo senza patemi con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-4 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Tutto semplice per il serbo al cospetto di un avversario nettamente inferiore, incapace di tener testa al gioco e al ritmo di Nole. Nel prossimo turnosfiderà il vincitore del match tra Querrey e Londero.L'articolo USperin tre set loSPORTFAIR.

