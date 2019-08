Una trattativa senza capo né coda

Pd-5 Stelle - Una trattativa che sembra una partita a dadi : In Italia da alcuni anni si è consumato un collasso culturale e civile. Tempo addietro le persone più incolte e poco istruite tra i ceti più popolari avevano l’orgoglio di elevarsi con il sapere e l’etica pubblica e ne sono riprova i tanti dirigenti politici ed eletti dei grandi partiti popolari, uomini colti se non anche dotti come Natta, Concetto Marchesi, Aldo Moro, Fanfani. Erano un mezzo per elevarsi e ...

La trattativa tra M5s e Pd è Una battaglia. Sul nome di Conte : Nicola Zingaretti tiene il punto al termine dell'ennesima una giornata convulsa della crisi di governo agostana. Il segretario dem convoca i giornalisti alle 18 e scandisce che la linea del Pd non cambia e non ci sono alternative al 'niet' sul bis di Giuseppe Conte. La "discontinuità" che Zingaretti pretende dai 5 stelle per dar vita a un esecutivo con il Movimento passa necessariamente da un "cambio di persone". E il numero uno del Pd lo ...

Reggina - retroscena Taibi su trattativa Denis : “Mi era venuta un’idea - Una pazzia assecondata dalla dirigenza…” : A Reggio Calabria non si parla d’altro. In casa Reggina c’è entusiasmo per l’acquisto di German Denis, ufficializzato ieri sera e in attesa di arrivo in città. Un autentico colpaccio quello della società amaranto, portato avanti dal Ds Taibi supportato dal presidente Gallo. Proprio l’ex portiere, parlando della trattativa con l’argentino, ha voluto svelare com’è nata l’idea di portare nello Stretto ...

Cessione Sampdoria - firmata Una lettera di intenti tra Ferrero e il Gruppo Vialli : trattativa in esclusiva fino a settembre : Le parti si sono impegnate a svolgere in esclusiva una trattativa per il passaggio di proprietà della Sampdoria da Ferrero al Gruppo che fa capo a Vialli Il passaggio di proprietà della Sampdoria dalle mani di Massimo Ferrero a al Gruppo che fa capo a Gianluca Vialli è iniziato, come certifica la lettera di intenti firmata dalle parti in cui si impegnano ad una trattativa ‘esclusiva’ fino a settembre. Alfredo Falcone – ...

Governo politico o voto : la crisi va di fretta - "solo Una settimana" per la trattativa Pd-M5s : Dopo la giornata campale di ieri e le dimissioni di Giuseppe Conte, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella pare...

La Roma e Icardi - Una trattativa complicata ma non impossibile : Roma – Alla Roma piace Icardi, Icardi valuta la proposta della Roma ma continua a guardarsi intorno. Si può riassumere così la trattativa con l’Inter per il centravanti argentino, una trattativa molto complicata, sia per quanto riguarda l’accordo con la società nerazzurra che per quello con il giocatore. Petrachi starebbe lavorando ad un’offerta da circa 40 milioni più Dzeko, valutato 20, e un ingaggio da 7 milioni netti ...

Modric al Milan : nessUna trattativa ufficiale - ma proseguono i contatti tra le parti : Una delle suggestioni di questa estate di calciomercato è l’indiscrezione che vorrebbe Modric al Milan. Il calciatore croato è da sempre un grande ammiratore del club meneghino (come dimostrano i tanti like dispensati sui social dal Pallone d’oro) e la destinazione rossonera sarebbe a lui – probabilmente – gradita. Tuttavia, ad oggi, non c’è alcuna trattativa tra il Milan e il Real Madrid per il fuoriclasse croato. È vero, ...

La Open Arms resta in mare con il decreto di divieto in acque italiane - 121 persone a bordo e nessUna trattativa in corso : Alla luce del decreto sicurezza-bis la situazione della nave umanitaria è particolarmente delicata. Dopo cinque giorni dal soccorso, la Spagna non ha neanche chiesto alla Ue un intervento per una soluzione condivisa. Unhcr: "Preoccupati per le nuove norme antiOng"

Scambio Kouamé-Babacar - sarebbe in corso Una trattativa tra Genoa e Sassuolo : Genoa e Sassuolo hanno impostato le basi per un possibile Scambio di mercato che coinvolgerebbe gli attaccanti Kouamé e Babacar. Un'ipotesi rilanciata nei giorni scorsi dal giornalista de La Repubblica Genova, Gessi Adamoli, che sottolineava come la punta rossoblu fosse tra i possibili partenti in direzione Sassuolo. Il Genoa sarebbe pronto a cedere Kouamé per un'offerta importante Il Genoa infatti non disdegna l'idea di fare cassa e per l'ex ...

CdS – L’Inter chiede una cifra spropositata per Icardi. Oggi ADL proverà a intavolare Una trattativa con Marotta : Mauro Icardi resta un obiettivo del Napoli. Oggi De Laurentiis incontrerà Marotta per sondare il terreno In occasione dell’incontro in Lega De Laurentiis, coadiuvato dal suo ad Chiavelli, sonderà il terreno per intavolare una trattativa con Marotta. L’obiettivo resta Mauro Icardi, sogno di ADL da diversi anni. Stando al Corriere dello Sport, gli azzurri stanno pensando di giocare d’anticipo per arrivare prima della Juventus e ...

Napoli-Pepé - SKY – Passi avanti nella trattativa : il Lilla apre allo sconto e all’inserimento di Una contropartita : Napoli-Pepé, SKY – Passi avanti nella trattativa. Il club partenopeo viaggia spedito per regalare a Carlo Ancelotti un innesto di qualità in attacco. Il giovane talento ivoriano piace molto al Napoli che ha imbastito una trattativa con il club transalpino sulla base di una cifra cash più l’ inserimento di Adam Ounas nell’ affare. Ne parla il collega di SKY Sport Gianluca Di Marzio sulle pagine del proprio sito ...

Palinsesti Discovery - l’atteso ritorno di Daria Bignardi sul Nove - Crozza confermato per tre anni - nessUna trattativa con la Gialappa’s Ban : “Soddisfatti, ma mai adagiarsi sugli allori vogliamo fare ancora di più”. Così l’amministratore delegato di Discovery Italia Alessandro Araimo, commentando il semestre record per il portfolio totale che mette a segno +12% di share in prime time. E sono tante le novità che riguardano il mondo che racchiude Nove, Real Time , Food Network, Dmax, Giallo, Eurosport e la piattaforma DPlay. Tante le conferme e ci sarà ampio spazio anche per gli ...

RepNa : La trattativa per Elmas sarà chiusa entro Una settimana : Nonostante Eljif Elmas abbia dichiarato di non sapere nulla della trattativa in corso tra il suo club, il Fenerbahce, e il Napoli, Repubblica Napoli scrive che l’accordo dovrebbe essere chiuso entro una settimana. Tanto dovrebbe bastare. Il centrocampista “è stato più che prenotato”, dal club di De Laurentiis, con un’offerta da 15 milioni. Ieri la Gazzetta scriveva che occorre ancora del tempo per limare la differenza tra la ...

Russiagate tricolore - un audio rivela Una presunta trattativa per finanziare la Lega : Salvini: "Mai preso un rublo". Savoini: "Solo blablabla". Ecco l'audio dell'incontro che si sarebbe tenuto all'hotel...