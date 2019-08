Marta non ce l’ha fatta | è morta dopo un giorno di agonia Aveva 32 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 26 agosto 2019)non ce. Si è spenta oggi, lunedì 26 agosto 2019, all’ospedale Niguarda di Milano. Troppo gravi i traumi riportati nel tremendo incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino di domenica scorsa. Si chiamavaViganò,32ed era di Biassono, in provincia di Monza e Brianza, Per lei i tentativi dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili.era arrivata in ospedale in condizioni gravissimelo schianto all’alba di ieri la cui dinamica è ancora da chiarire.Domenica mattina la 32enne era alla guida di un furgone Fiat Doblò sulla Tangenziale Est di Milano, nel tratto tra Carugate e Brugherio in direzione del capoluogo lombardo. All’improvvisoavrebbe perso da sola e per cause da accertare il controllo del mezzo, che ha sbandato ed è finito contro un guard rail.La barriera metallica non ha attutito il colpo, ...

anche_fragile : RT @anna_salvaje: Io lo so che Tuitter è il luogo dei cinguettii, della sintesi, della battuta a effetto. Ma leggetelo, vi prego! (Un abbra… - marta_zanette : non so niente, giovedì al recupero mi incula - account_marta : allurr fai parte del gruppo 'più seguito' ma credo tu sia una delle poche che non se la tira Lol. nulla sei simpati… -