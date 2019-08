Look Outside Your Window è il titolo della raccolta di outtakes degli Slipknot | Corey

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Ladiha un nome:Y0ursarà ilsotto il quale troveremo le 11 tracce registrate durante le sessioni di All Hope Is Gone, qualcosa che era troppo eterogeneo alle atmosfere del disco, l'ultimo registrato insieme al compianto bassista Paul Gray. Nei giorni scorsi Shawn Crahan ne aveva parlato con Loudwire e aveva detto che il 2019 fosse l'anno giusto per fare un regalo ai fan, cavalcando il successo di We Are NotKind e la spinta creativaband. In una delle ultime interviste diTaylor rilasciate a SiriusXM, il frontman aveva parlato dell'idea di un suo progetto solista, ma non era tutto. Spostandosi sugli 11pronti per essere pubblicati come un vero e proprio album, Taylor ha descritto i brani come un qualcosa di melodico, atmosferico e sperimentale, nello stile ...

OptiMagazine : Look Outside Your Window è il titolo della raccolta di outtakes degli @slipknot, @CoreyTaylorRock: 'Sarà atmosferic… - InterFCNews : ???? - These jerseys were outside of the training center today, take a look at the top row???? ???? - Queste maglie eran… - eva_happiness20 : RT @JamesLucasIT: 'La tua visione diventerà chiara solo quando potrai guardare dentro il tuo cuore. Chi guarda fuori, sogna. Chi guarda den… -