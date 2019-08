LIVE Sinner-Wawrinka 1-2 | US Open 2019 in DIRETTA | equilibrio sul Louis Armstrong!

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Se la cava: parità. 40-30 Bolide sul diritto di Stan. 30-30 Discesa sottorete per l’italiano, che mostra un po’ di insicurezza. 30-15 Servizio vincente per. 15-15 Rovescio ricamato quasi da terra da parte dell’elvetico. 15-0non tiene lo scambio comandato da. 1-2non trema e tiene la battuta. 40-30 Servizio seguito subito da un doppio fallo. 40-15 Ace dello svizzero. 30-15 Primo rovescio vincente di. 15-15 Buona difesa diche ringrazia lo schiaffo a volo dello svizzero in rete. 15-0 Lo imita: missile di diritto. 1-1 Servizio e diritto: parità. 40-15 Buona difesa diche poi prova ad attaccare la rete: pallina in rete. 30-0 Ottima prima al corpo per l’italiano. 15-0 Servizio e diritto di. 0-1 Altra buona prima e...

