Imprese | Unioncamere | 1 su 10 è gestita da stranieri | superata quota 600mila 2

Imprese : Unioncamere - 1 su 10 è gestita da stranieri - superata quota 600mila : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – Una impresa su 10 in Italia è gestita da stranieri. Alla fine di giugno queste aziende hanno superato le 600mila unità, grazie ad una crescita, nel secondo trimestre dell’anno, di 6.800 unità (+1,1% rispetto al trimestre precedente, il doppio della media delle Imprese nello stesso periodo: +0,5%). Le Imprese guidate da stranieri si concentrano soprattutto nel commercio, nei lavori di costruzione e ...

Veneto : Unioncamere - crescita moderata - flette la fiducia delle Imprese (4) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda gli ordinativi interni le variazioni positive si sono registrate nei comparti delle macchine ed apparecchi meccanici (+3,2%) e dell’alimentare bevande e tabacco (+3,1%). A livello dimensionale hanno registrato una tendenza positiva le piccole (+3,3%), più che le med

Veneto : Unioncamere - crescita moderata - flette la fiducia delle Imprese (3) : (AdnKronos) - Fatturato. Nei mesi aprile-giugno 2019 il fatturato totale ha evidenziato una dinamica positiva del +2,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, leggermente inferiore rispetto alla variazione media annua 2018 (+3,9%) ma in linea con il primo trimestre 2019 (+2,3%). A live

Veneto : Unioncamere - crescita moderata - flette la fiducia delle Imprese (2) : (AdnKronos) - "Per l’Italia le stime prevedono lo stallo: +0,1% nel 2019, +0,7% nel 2020. In un contesto di crescita ferma risultano in contenuto aumento anche le principali componenti dell’economia del Veneto. Nelle stime di Prometeia, il Pil regionale avrà un incremento annuo limitato dello 0,5% r

Veneto : Unioncamere - crescita moderata - flette la fiducia delle Imprese : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – Nel secondo trimestre 2019, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato una crescita del +1,6% sull’analogo periodo dell’anno precedente. Prosegue l’indebolimento dell’indicatore che nel 2018 aveva evidenziato in media d’anno un +3,2% e nei primi mesi del 2019 un tenue +1,5%. Su base trimestrale la variazione destagionalizzata ...

In aumento le Imprese “al femminile” al Sud : i numeri di Unioncamere : Una rivoluzione “rosa” è quella che aspettiamo, di cui spesso si parla e che sempre di più viene presa in considerazione nei parlamenti europei e mondiali. La situazione femminile nel mondo del lavoro è argomento di cui si discute in molte sedi e, verrebbe da dire finalmente, anche l’Italia sembra andare in questa direzione. Negli ultimi tempi sono sempre di più le donne che trovano spazio ai vertici delle rispettive aziende, con una netta ...