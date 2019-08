Trattativa in alto mare | Zingaretti tiene su “no” a Conte bis M5s insorge | “unico nome”

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 26 agosto 2019) Nicolail punto al termine dell'ennesima una giornata convulsa della crisi di governo agostana. Il segretario dem convoca i giornalisti alle 18 e scandisce che la linea del Pd non cambia e non ci sono alternative al 'niet' sul bis di Giuseppe. La "discontinuita'" chepretende dai 5 stelle per dar vita a un esecutivo con il Movimento passa necessariamente da un "cambio di persone". E il numero uno del Pd lo chiarisce senza chiudere la porta ai pentastellati. Anzi,si dice convinto che si trovera' una soluzione e precisa che comunque e' intenzionato a "fare di tutto" affinche' cio' avvenga. Ma non e' in alcun modo disposto a dare vita a un "rimpastone del governo caduto". La conferenza stampa e' accolta con gelo dal M5s che diffonde una nota dai toni ultimativi: "La soluzione e', il taglio dei parlamentari e la convergenza sugli altri 9 ...

GiorgioAntonel1 : RT @Stefano173456: La caciara Ora: che il rumore per la inutile trattativa tra M5S e PD tenti di affievolire il peggiore tsunami politico… - GeorgeBolognesi : RT @Stefano173456: La caciara Ora: che il rumore per la inutile trattativa tra M5S e PD tenti di affievolire il peggiore tsunami politico… - francescomila18 : RT @Stefano173456: La caciara Ora: che il rumore per la inutile trattativa tra M5S e PD tenti di affievolire il peggiore tsunami politico… -