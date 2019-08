Gazzetta | gravi i due errori arbitrali su Mertens e Hysaj Penalizzata la Fiorentina

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Due, nella partita del Napoli contro la, scrive ladello Sport. Uno clamoroso, il rigore concesso ae trasformato da Insigne per la rete del 2-1. “Inspiegabile”, scrive il quotidiano sportivo. Non c’era rigore, anzi, c’era simulazione dell’attaccante del Napoli. “Ha sbagliato il direttore di gara e ha sbagliato il Var Valeri a non intervenire”. “Scelta discutibile” anche quella sull’episodio che ha visto coinvoltie Ribery. La trattenuta dell’albanese sul francese poteva valere la massima punizione, scrive la rosea e invece l’arbitro non ha ritenuto opportuno concedere nemmeno la punizione. Nemmeno ha consultato il Var e la partita è stata vinta dal Napoli. “Due decisioni che penalizzano pesantemente la. Peccato per questi, perché è ...

SiamoPartenopei : GAZZETTA - Due gravi errori arbitrali: Fiorentina penalizzata. Napoli salvato dai suoi piccoletti - michelegallo3 : #fiore?ntinanapoli partita macchiata da 2 errori gravi: non usato il VAR sul rigore dato al #Napoli e sull'atterram… - AlbertoFavilla : @Gazzetta_it pe VAR completamente efficace, si deve agire anche per falli gravi non visti dall'arbitro. Con l'and… -