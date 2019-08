Firenze | badante ucraina ubriaca aggredisce 87enne | era clandestina

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Federico Garau La donna, irregolare sul territorio nazionale, era stata assunta dal figlio dell'anziana, ben consapevole della mancanza del permesso di soggiorno: al momento della violenza era in preda ai fumi dell'alcol Una donna anziana, costretta su una sedia a rotelle, è stata aggredita all'interno della propria abitazione didalla50enne completamente. È quanto accaduto durante la notte dello scorso venerdì tra le pareti di un appartamento di via Ripoli, dove la donna di 87 anni conviveva con la straniera, incaricata di occuparsi delle sue primarie necessità quotidiane. A rispondere alla disperata richiesta d'aiuto dell'anziana una vicina di casa e sua amica, allarmata prima dalle grida provenienti dall'appartamento accanto e quindi da una telefonata della donna. In possesso di una copia delle chiavi di casa dell', la vicina si è ...

