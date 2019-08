Duncan James presenta Rodrigo | il suo fidanzato “Mi rende orgoglioso”

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 25 agosto 2019) Il cantante dei Blue confessa di essere felice e sereno assieme al suo nuovoto per la prima volta su Instagram. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e ha mandato i fan in tilt., ex componente e volto famosissimo dei Blue, nota boy band attiva nei primi anni Duemila, ha annunciato di essere. Il nome è abbastanza sconosciuto e non è molto noto negli ambienti gossippari: si tratta diResi, film-maker e fotografo di origini brasiliane ma attualmente attivo in Belgio. I due stanno insieme da qualche tempo ma non era ancora stata ufficializzata.lo descrive come “Una persona splendida, dentro e fuori, grazie di farmi sorridere”. Così si legge nella didascalia della foto che ufficializza la loro relazione. Era invece il 2013 quando il famoso cantante avevato l’altro, Scott Ashley, sempre pubblicando delle foto ...

_RoteFuchs : RT @ValeBolly_: @_RoteFuchs Tanto per essere in tema con l’argomento... Duncan James è gay ?? - ValeBolly_ : @_RoteFuchs Tanto per essere in tema con l’argomento... Duncan James è gay ?? -