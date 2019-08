Damascelli | Gli arbitri e i loro capi stanno uccidendo il gioco delegittimando il proprio

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Una Juventus che “prima corre e poi nuota nell’afa di Parma tornando ai vecchi difetti, football parrocchiale, errori infantili, totale assenza di un’idea”. Lo scrive Tonysu Il Giornale. Unche non può essere dovuto solo all’assenza di Maurizio Sarri in panchina. Puòtare, come ètato a tante altre grandi squadre in giro per l’Europa, “ma di certo questa Juventus, uguale a quella premercato, non ha dato segni di miglioramento se non nella prima parte, roba piccola per chi vuole vincere ancora e tutto”. Nella parte finale della partita è entrato in campo Rabiot, “che è sembrato un turista da spiaggia, se ci fosse stato Sarri in campo lo avrebbe rimandato sotto la doccia per il comportamento indisponente”. E’ tornato il vero calcio, scrive, “con la solita comica del Var”. Si riferisce al ...

napolista : #Damascelli: Gli a#rbitri e i loro capi stanno uccidendo il gioco delegittimando il proprio mestiere Su Il Giornale… - EPAS_Bitonto : «1.840 dipendenti e una storia di traguardi raggiunti fra gli applausi della platea internazionale: lo stabilimento… - AntonioTisi : Ore 21.05, #ZonaCesarini, la #SerieA con Tony Damascelli. #Motomondiale, Nico Forletta. #Pallavolo femminile, con… -