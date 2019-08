Assistere per 31 anni nostro figlio in coma è stata una scelta di vita | il

L’appello di Casa Ail : “Servono nuovi spazi per Assistere i malati” : L’Associazione contro le leucemie chiede aiuto alle istituzioni e ai benefattori: “Camere e locali comuni per una buona causa”

Wimbledon 2019 : evade dai domiciliari per Assistere alla finale Djokovic-Federer. Ora rischia 4 mesi di carcere : Che la finale di Wimbledon 2019 tra lo svizzero Roger Federer e il serbo Novak Djokovic fosse una partita da non perdere lo abbiamo detto in tutti i modi. Si può dire che le attese sono state confermate, visto il livello di gioco espresso. La vittoria è andata al n.1 del mondo nel tie-break del quinto set, il primo della storia a 12. Ma questo c’entra poco con la storia che vi racconteremo. Come riportato da corriere.it, la passione e il ...