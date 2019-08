Tuchel | “Se la situazione di Neymar non è chiara non giocherà”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) L’allenatore del PSG è stato molto chiaro durante la conferenza stampa di presentazione della prossima gara di campionato contro il Tolosa. Perla presenza dinon è scontata “Latra il club enon èin questo momento, se non si chiarisce domani non gioca” Il tecnico ha precisato che il brasiliano è in perfette condizioni fisiche e che si è allenato regolarmente, quindi non ci sono problemi in quel senso. Alla domanda se la presenza in campo del brasiliano contro il Tolosa sancirà la sua permanenza al Psg ha risposto “Non lo so, bisogna chiedere a Leonardo o al club” L'articolo: “Se ladinon ènon giocherà” ilNapolista.

