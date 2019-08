Maltempo | colpito da fulmine sul Carso triestino | è gravissimo

Maltempo Lombardia : abete colpito da fulmine esplode - pezzi su auto e case : Il tronco di un grosso abete è stato colpito da un fulmine ed è “esploso“: i pezzi sono stati lanciati a decine di metri di distanza colpendo alcune auto in sosta e 2 edifici. E’ accaduto questa mattina nel Varesotto, a Porto Valtravaglia, in località Musadino. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Luino per mettere in sicurezza l’area. Gli addetti del Comune stanno ...

Maltempo India - 100 morti per le piogge monsoniche : Kerala lo Stato più colpito : Fanno paura in India le piogge monsoniche che stanno interessando il paese dallo scorso Giovedì. E’ di almeno 100 morti e centinaia di migliaia di sfollati in India il bilancio delle alluvioni che da giovedì hanno colpito soprattutto lo Stato meridionale del Kerala, noto per spiagge e resort che attirano un consistente turismo internazionale. Non solo: le piogge dovrebbero peggiorare, per cui il governo ha ordinato a squadre ...

Maltempo Friuli - un tornado ha colpito Udine : rami conficcati nelle pareti [FOTO e VIDEO] : Ieri, giovedì 8 agosto, la città di Udine è stata colpita da un violento temporale, che ha scatenato grandine, forte vento e tanti fulmini. I risultati di questo temporale sono stati allagamenti, blackout e disagi alla viabilità. Ma ora emergono nuove immagini del Maltempo che si è abbattuto su Udine. Sembra, infatti, che un tornado abbia toccato terra in città durante il forte temporale, in particolare sulla frazione di Felettano di Tricesimo, ...

Maltempo - Coldiretti : colpito il cuore della Marca trevigiana : Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola causando milioni di euro di danni. cuore della calamità la Marca trevigiana: mezz’ora interminabile di grandine – dicono ...

Maltempo : Coldiretti - colpito il cuore della Marca trevigiana : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) - Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che h

Maltempo - Coldiretti : colpito il cuore della Marca trevigiana : Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola causando milioni di euro di danni. cuore della calamità la Marca trevigiana: mezz’ora interminabile di grandine – dicono ...

Maltempo : Coldiretti - colpito il cuore della Marca trevigiana : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) – Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola causando milioni di euro di danni. cuore della calamita’ la Marca ...

Maltempo Piemonte : skyrunner colpito da fulmine : Mentre partecipava al Bei K3, gara di skyrunning sul Rocciamelone, in Valle di Susa, un atleta spagnolo è stato colpito da un fulmine: l’uomo non ha riportato lesioni, solo uno stordimento. E’ stato trasportato in elisoccorso in Valle di Susa, dove ha rifiutato le cure. L'articolo Maltempo Piemonte: skyrunner colpito da fulmine sembra essere il primo su Meteo Web.