Governo | Lombardi M5S | ‘difficile votare intesa con Pd su Rousseau’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Farsulla piattaforma Rousseau l’ipotesi di accordo tra M5S e Pd “sarebbe nelle nostre corde. Però comunicare in pochi giorni il senso e i punti di un ‘così complessa, perché giustamente il Quirinale ha fretta di mettere in sicurezza il Paese, non mi pare facile. Bisognerà valutare”. Lo dice Roberta, esponente M5S, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo(M5S), ‘difficilecon Pd su Rousseau’ CalcioWeb.

AlexZan87 : 'Di Maio non sieda nel governo'. La M5s Roberta Lombardi invita a trovare l'accordo con il Pd - infullscope1 : 'Di Maio non sieda nel governo'. La M5s Roberta Lombardi invita a trovare l'accordo con il Pd - CretellaRoberta : RT @ErmannoKilgore: La #Lombardi si trova perplessa (se fosse vero) per un voto sull’accordo #PDM5S nella piattaforma #Rousseau? E lei come… -