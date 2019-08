RAFFAELLA MENNOIA RISPONDE AGLI ATTACCHI Uomini e Donne | Mario Serpa replica

Uomini e Donne - RAFFAELLA MENNOIA : "Insulti gravissimi rivolti alla mia persona - solo la verità rende liberi..." : E' stata un'estate movimentata per Raffaella Mennoia, autrice di programmi condotti e prodotti da Maria De Filippi come Uomini e Donne, Temptation Island e la versione vip del docu-reality che tornerà presto in onda su Canale 5 con la seconda edizione condotta da Alessia Marcuzzi.Come ricordiamo, infatti, la Mennoia, ultimamente, ha ricevuto molteplici attacchi via social da ex partecipanti di Uomini e Donne come Mario Serpa e, soprattutto, ...

Gossip Uomini e Donne : Mario Serpa prende in giro RAFFAELLA Mennoia : Mario Serpa fa il verso a Raffaella Mennoia di Uomini e Donne: le sue parole Dopo giorni di silenzio, Raffaella Mennoia ha preso la parola per replicare alle ultime polemiche che l’hanno vista protagonista, suo malgrado. L’autrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi ha parlato di insulti gravissimi. Come è noto, questi sarebbero stati pronunciati da Mario Serpa e Teresa Cilia. La Mennoia si sta preparando per ...

Maria De Filippi fotografata in vacanza con RAFFAELLA MENNOIA (FOTO) : L'autrice e la conduttrice di 'Uomini e Donne' si frequentano anche dietro le quinte del programma di Canale 5

UeD la reazione di Serpa alle ultime dichiarazioni di RAFFAELLA Mennoia : UeD Ieri Raffaella Mennoia, dopo 15 giorni di silenzio, è tornata a parlare della bufera mediatica che l’ha investita. Immediata la reazione di Mario Serpa alle sue dichiarazioni Nella serata di ieri, Raffaella Mennoia, dopo essere stata in silenzio per 15 giorni, è tornata attiva sui suoi profili social. Nella fattispecie ha pubblicato diverse Instagram […] L'articolo UeD la reazione di Serpa alle ultime dichiarazioni di Raffaella ...

Uomini e Donne : dopo le polemiche - Maria De Filippi e RAFFAELLA MENNOIA passano le vacanze insieme : La bufera mediatica che ha colpito Uomini e Donne non ha scalfito l'amicizia tra la De Filippi e la sua storica autrice.

Maria De Filippi e RAFFAELLA MENNOIA - relax a bordo dello yacht dopo le polemiche su Uomini e Donne : Le ultime settimane sono state caratterizzate da un certo tumulto nell'ambiente di ‘Uomini e Donne‘. Teresa Cilia, ex tronista del programma di Maria De Filippi, si è scontrata sui social con l'autrice Raffaella Mennoia. Tra le varie accuse che ha mosso contro di lei, c'è quella di aver frequentato Jack Vanore quando quest'ultimo era sul trono e di aver lasciato proseguire l'esperienza di Sara Affi Fella in studio, pur sapendola ...

Uomini e donne nel caos - RAFFAELLA MENNOIA rompe il silenzio : Sono passate alcune settimane da quando prima Mario Serpa e poi la ex tronista di Uomini e donne Teresa Cilia hanno sollevato un polverone sulla trasmissione di Maria De Filippi accusando, tra le altre cose, l’autrice Raffaella Mennoia di poca trasparenza e di nascondere le magagne di alcuni protagonisti della trasmissione. Ne è seguito un botta e risposta che ha coinvolto anche altri volti legati al dating show, come Karina Cascella, ...

Maria De Filippi dalla parte di RAFFAELLA MENNOIA : le due in barca insieme dopo il 'caos' : La fiducia che Maria De Filippi ripone in Raffaella Mennoia sembra non essere stata affatto scalfita dalle infinite polemiche che ci sono state nelle scorse settimane: i paparazzi, infatti, hanno pizzicato le due in vacanza insieme ad Ansedonia, dove la conduttrice è di casa. Gli attacchi che Teresa Cilia e Mario Serpa hanno fatto alla redattrice di Uomini e Donne, dunque, non hanno sortito alcun effetto su Maria, che ha addirittura invitato la ...

Maria De Filippi in vacanza con RAFFAELLA MENNOIA dopo lo scandalo di Uomini e Donne FOTO : Raffaella Mennoia e Maria De Filippi: vacanze insieme ad Ansedonia Lo scandalo che ha travolto recentemente Uomini e Donne non ha annullato i consueti impegni estivi di Maria De Filippi e Raffaella Mennoia. Ogni anno, ad agosto, l’autrice del Trono Classico e di Temptation Island Nip e Vip trascorre qualche giorno di relax nella villa […] L'articolo Maria De Filippi in vacanza con Raffaella Mennoia dopo lo scandalo di Uomini e Donne ...

Mario Serpa - ex U&D - commenta con una risata il ritorno di RAFFAELLA MENNOIA su Instagram : Dopo quasi tre settimane di silenzio, ieri sera Raffaella Mennoia è tornata a farsi viva sui social network: direttamente da Miami dove si trova in vacanza, l'autrice Tv ha deciso di commentare in modo vago quello che è successo poco tempo fa. A non credere affatto alla redattrice di Uomini e Donne, continua ad essere Mario Serpa: il romano, infatti, ha deriso la collaboratrice di Maria De Filippi e il suo motto "la verità rende liberi". Mario ...

U&D - dopo lo scandalo RAFFAELLA MENNOIA rompe il silenzio : Raffaella Mennoia rompe il silenzio dopo lo scandalo che ha travolto Uomini e Donne. L’autrice dello show di Maria De Filippi nelle ultime settimane era finita al centro di un’accesa polemica, accusata dall’ex tronista Teresa Cilia di mentire e manipolare i telespettatori e i protagonisti della trasmissione. Il pubblico si era immediatamente diviso fra chi chiedeva spiegazioni e chi invece credeva all’una o ...

RAFFAELLA MENNOIA risponde agli attacchi/ Video - 'Insulti gravissimi' - Mario Serpa... : Raffaella Mennoia, autrice del trono classico di Uomini e Donne, torna sui social dopo gli attacchi e risponde alle accuse. Mario Serpa, però...

RAFFAELLA MENNOIA torna sui social dopo le polemiche : lo sfogo : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia sbotta sui social: “Ho fatto delle riflessioni” Queste settimane non sono state semplicissime per Raffaella Mennoia. Difatti l’autrice di Uomini e Donne è stata attaccata sui social da alcuni ex tronisti e corteggiatori, i quali hanno insinuato dubbi sul suo modo di lavorare, e non solo. E dopo tanto parlare finalmente Raffaella Mennoia ha deciso di rompere il silenzio su tutta questa faccenda, ...

Uomini e Donne : RAFFAELLA MENNOIA Rompe il Silenzio e Risponde Alle Accuse! : Dopo giorni di Silenzio in merito alla diatriba su Uomini e Donne, Raffaella Mennoia replica Alle accuse, dopo la lunga polemica con Teresa e Mario. Nessuna risposta diretta, arriverà a Uomini e Donne? Raffaella Mennoia per un paio di settimane ha lasciato sfogare gli altri. Teresa Cilia da una parte, alcuni membri della redazione di Uomini e Donne, compreso Rudy Zerbi, dall’altra. Ora però che le vacanze anche per lei stanno per finire, ...