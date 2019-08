Nadia Toffa | 30mila firme per intitolarle reparto oncologico ospedale Taranto

Funerali Nadia Toffa - Gianluigi Nuzzi non ci sta : fuori luogo la polemica sui vip assenti : Le polemiche sui vip assenti al funerale di Nadia Toffa sono state e continuano ad essere fuori luogo: Gianluigi Nuzzi non ci sta e, stanco di dispute virtuali che ritiene inopportune, ha dedicato un post su Instagram a stroncarle. Forse il noto giornalista, alla conduzione del seguitissimo programma di Rete 4 'Quarto Grado' dal 2013, ci ha pensato un po' prima di dire la sua pubblicamente. Evidentemente esasperato per un accanimento, che pare ...

Nadia Toffa - Maurizio Costanzo contro gli haters - Gianluigi Nuzzi spegne le polemiche : "Le assenze al funerale? Non sputiamo sentenze facili..." : Sono trascorsi dieci giorni dalla dolorosa scomparsa di Nadia Toffa, la conduttrice e inviata de Le Iene, morta a soli 40 anni dopo una battaglia contro il cancro durata circa due anni.Purtroppo, come in tantissime altre occasioni, si sono consumate tantissime polemiche social attorno a Nadia Toffa che non si sono spente neanche con la sua morte: da chi attaccò la Toffa per le sue dichiarazioni controverse riguardanti il cancro fino ad ...

Nadia Toffa - Maurizio Costanzo : “Hanno creduto che bluffasse. Qualcuno si dovrebbe vergognare” : Maurizio Costanzo contro gli haters che hanno offeso Nadia Toffa attraverso i social in questi ultimi mesi. “Purtroppo il web ha consentito agli imbecilli di esprimere pubblicamente la loro opinione – ha scritto il conduttore nella sua rubrica sul settimanale Chi – Hanno creduto che sulla malattia bluffasse, che volesse lucrarci”. Non solo, Costanzo racconta di aver conosciuto bene la giornalista de Le Iene: “Posso ...

Nadia Toffa : 30mila firme per intitolarle il reparto ospedaliero : Ha appena superato le 30mila firme la petizione online, sulla piattaforma Change.Org, per intitolare il reparto Oncoematologico pediatrico dell’ospedale SS.Annunziata di Taranto a Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene scomparsa il 13 agosto scorso a causa di un tumore. La petizione è stata lanciata nei giorni scorsi dall’utente Alessandra Marotta ed è rivolta al governatore della Puglia Michele Emiliano. Nel testo si legge che Toffa ...

Nadia Toffa - morta la nonna Maria Cocchi. Non ha retto al dolore : La nonna di Nadia Toffa è morta a pochi giorni di distanza dalla nipote. La nonna di Nadia si chiamava Maria Cocchi, aveva 97 anni e non avrebbe retto al dolore per la morte della nipote. Come riporta il portale “Montagne e Paesi”, la signora Maria era nata a Braone il 25 gennaio del 1922. Un doppio dolore per la famiglia di Nadia e per il piccolo paese. I funerali della donna sono stati celebrati il 20 agosto a Cerveno, in ...

Nadia Toffa - Alessandro Milan la ricorda/ "Mi vengono i brividi se penso che lei..." : Nadia Toffa, il ricordo di Alessandro Milan sul settimanale Oggi: "Mi vengono i brividi se penso che lei...". Il retroscena sulla giornalista...