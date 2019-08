Mihajlovic in distinta anche se sarà in ospedale

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il Bologna tornerà a indicarealla voce allenatore, nellache l'Hellas distribuirà alla vigilia della prima partita di campionato di domenica a Verona. In panchina saranno comunque Tanjga e il collaboratore De Leo a dirigere le operazioni mentre il tecnico serbocostretto a seguire la squadra dall'in seguito alle cure che sta sostenendo per la leucemia. Nel corso dell'estate, il Bologna ha sempre scritto il nome e il cognome di Sinisaalla voce allenatore, nonostante il tecnico sia costretto in. Solo Pisa, in Coppa Italia, ha fatto eccezione, con il vice Tanjga al suo posto: ma solo perché l'allenatore serbo doveva scontare una vecchia squalifica.

