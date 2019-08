In vacanza con i royal | le mete preferite dei Windsor

Vieste - bimba di sei mesi si sente male e muore durante la vacanza con mamma e papà : Una vacanza che si è conclusa in maniera tragica per una famiglia di Jesi, in provincia di Ancona, in vacanza a Vieste, località turistica nel Gargano. La loro figlioletta, Alice, una bambina di poco più di sei mesi, è morta dopo aver improvvisamente smesso di respirare. La piccola è stata vittima di un rigurgito, da cui in un primo momento sembrava essere stata salvata dal personale del 118. Purtroppo sono emerse delle complicazioni ...

Matteo Mammì e Anna Safroncik - flirt già finito : lui in vacanza con un'altra : Più che una storia, tra Matteo Mammì e Anna Safroncik sembra esserci stato un semplice e fugace flirt estivo. Il manager, ex dirigente di Sky, aveva iniziato a frequentare l'attrice...

Ndrangheta : arresto latitante Riitano - preso a Giardini Naxos in vacanza con la famiglia : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - Aveva preso in affitto una casa sul mare in Sicilia, a Giardini Naxos, vicino a Taormina, con un nome falso. Ma non è bastato per impedirgli l'arresto. Francesco Riitano, latitante della Ndrangheta, è stato arrestato dai Carabinieri del RosS - congiuntamente a quelli d

Ndrangheta : arresto latitante Riitano - preso a Giardini Naxos in vacanza con la famiglia : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – Aveva preso in affitto una casa sul mare in Sicilia, a Giardini Naxos, vicino a Taormina, con un nome falso. Ma non è bastato per impedirgli l’arresto. Francesco Riitano, latitante della Ndrangheta, è stato arrestato dai Carabinieri del RosS – congiuntamente a quelli dei Comandi Provinciali di Catanzaro e Messina. Riitano alias ‘Cicciariello Andreacchio”, 39 anni, è ritenuto ...

Can Yaman : nuove tappe vacanza in Italia - l’attore confessa una speranza : Vacanze in Italia per Can Yaman: le nuove tappe dell’attore Can Yaman ha avuto un successo stratosferico interpretando Ferit Aslan in Bitter Sweet, e non dimentichiamoci che avrà la possibilità di farsi conoscere ancor di più in Occidente con la soap opera turca Erkenci Kus, la cui messa in onda non è stata ancora confermata […] L'articolo Can Yaman: nuove tappe vacanza in Italia, l’attore confessa una speranza proviene da ...

Martina Nasoni ha un inconveniente in vacanza e parla dell’amore : Martina Nasoni è tornata a Terni e racconta un imprevisto avuto in vacanza “Ce l’ho fatta, sono arrivata a Terni sana e salva e senza perdere niente, cosa nuova per me perchè sono molto sbadata. Ieri mi sono scordata il portafoglio sopra il bancone. Per fortuna un mio amico me l’ha trovato, altrimenti io sarei rimasta giù”. Sono state queste le parole di Martina Nasoni di poco fa che ha ammesso di aver perso il ...

Anna Safroncik e Matteo Mammì : è già finita - lui in vacanza con un’altra : Anna Safroncik e Matteo Mammì non stanno insieme Non è neppure cominciata che è già finita la liaison tra Anna Safroncik e Matteo Mammì. L’attrice e il manager, ex dirigente Sky, erano stati pizzicati in vacanza insieme lo scorso luglio ma ad agosto la situazione è completamente ribaltata. Matteo, ex fidanzato storico di Diletta Leotta, […] L'articolo Anna Safroncik e Matteo Mammì: è già finita, lui in vacanza con un’altra ...