Fonte : wired

(Di venerdì 23 agosto 2019) Mentre non accennano a placarsi le tensioni tra Pechino e Washington per via della politica dei dazi voluta dal presidente americano Donald Trump, che ha recentemente annunciato nuove tasse sulle importazioni cinesi a partire dal prossimo settembre,sembra andare in controtendenza. Suiannunciati per il 2020, il colosso di Cupertino starebbe testando dei nuovi display prodotti proprio in Cina dal gruppo Boe Technology. A riportare la notizia è la Nikkei Asian Review, secondo cui il colosso americano starebbe testando soprattutto i display flessibili Oled prodotti dal gruppo Boe, così da ridurre la sua dipendenza dai diretti concorrenti di Samsung, che attualmente forniscono gliper i famosi smartphone della Mela insieme a Lg display. E se entro la fine dell’annoconfermerà gli accordi con l’azienda cinese, questa mossa potrebbe portare anche un ...

MilanoCitExpo : Apple prova schermi made in China per i prossimi iPhone #DipartimentoInnovazioneTecnologia - hwupgrade : Spotify risponde a Apple Music triplicando il periodo di free trial ?? -