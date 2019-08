Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 16 | 10

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio alla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura arresta al largo delle Mediterraneo ormai da 13 giorni da nave ossian biking della NG francese SOS Mediterranee di Medici Senza Frontiere in attesa di attraccare In un porto sicuro a bordo dell’imbarcazione che si trova tra le coste maltesi e quelle siciliane ci sono 356 migranti di cui 103 sarebbero bambini o minorenni safran attraverso il video ieri si è detta pronta ad accogliere un numero importante di migranti presenti a bordo ma conferma il rifiuto di accogliere la nave perché essa deve attaccare nel porto più vicino l’unica rotto però c’è un biking a quella dell’umanità abbiamo a bordo da 13 giorni 356 sopravvissuti che hanno già sofferto abbastanza chiediamo di poter sbarcare subito in un porto sicuro scrive Medici Senza FrontiereCambiamo ...

