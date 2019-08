Sovranisti | salviniani | riposizionandiCambia la mappa del potere in Rai

Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 22 agosto 2019) "Via la politica dalla Rai!" sentenziavano l'anno scorso Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'epoca dell'idillio che li legava, cementato da un'alleanza di governo M5s-Lega. La "Rai del cambiamento", sbandierata come principio cardine dell'ingresso di grillini e leghisti a Viale Mazzini, si è invece da subito trasformata nel gattopardesco "più si cambia, più è la stessa cosa", e la politica non ha mai perso il suo predominio sulle dinamiche interne al Servizio Pubblico Radiotelevisivo. Segui su affaritaliani.it

